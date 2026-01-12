search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Sky News: SUA nu au „niciun plan” pentru schimbarea regimului de la Teheran

Publicat:

În ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind o posibilă acțiune militară, presa americană semnalează că Statele Unite nu au niciun plan concret pentru schimbarea regimului iranian, în timp ce Teheranul afirmă că este pregătit atât pentru război, cât și pentru dialog.

Proteste violente în Iran. FOTO: AFP
Proteste violente în Iran. FOTO: AFP

Sky News scrie că, deși președintele american Donald Trump a avertizat că ia în considerare opțiuni militare după moartea a peste 500 de protestatari în Iran, SUA nu au niciun plan de a grăbi schimbarea regimului de la Teheran. Aceasta, în timp ce autoritățile iraniene au transmis că țara lor este pregătită să răspundă militar, dar și să poarte negocieri, încercând să echilibreze mesajul în fața tensiunilor internaționale.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că protestele naționale sunt acum „sub control total”, punctând însă: „Suntem pregătiți pentru război, dar și pentru dialog”.

El i-a acuzat pe Donald Trump și pe Israel de amplificarea violențelor și a susținut că demonstrațiile sângeroase au fost folosite pentru a oferi un pretext administrației americane pentru intervenție.

„De aceea demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a-i oferi președintelui american un pretext să intervină”, a acuzat oficialul iranian.

Declaraţiile vin în contextul în care mișcarea, pornită inițial din motive economice, s-a transformat rapid într-un protest împotriva întregii structuri politice aflate la putere de peste 40 de ani, iar președintele american Donald Trump și-a reiterat sprijinul pentru protestatari și a cerut sfârșitul regimului islamist iranian.

„Iranul se uită la libertate, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!”, a scris el pe rețelele sociale.  

Deşi Casa Albă analizează mai multe opțiuni, inclusiv militare, fără a lua încă o decizie finală, declarațiile lui Trump au fost ambigue, referindu-se la „lideri violenți” și „opțiuni foarte puternice”, fără niciun element concret.

La rândul său, liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură în care președintele american este reprezentat ca un sarcofag egiptean antic care se sfărâmă, alături de mesajul „și acesta va fi înlăturat”. Imaginea include drapelul SUA și Marele Sigiliu al Statelor Unite, iar textul care o însoțește spune: „Ca faraonul”, sugerând că Trump va avea soarta unui conducător condamnat să dispară.

