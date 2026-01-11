SUA pregătesc o intervenție în Iran, pe fondul creșterii numărului morților în rândul protestatarilor. Șeful diplomației americane a discutat cu premierul israelian

Statele Unite analizează opțiuni de intervenție în Iran, în contextul protestelor de amploare care zguduie țara, potrivit unor surse citate de agenția Reuters.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a discutat la telefon cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, despre situația din Iran și despre un posibil rol al SUA, au declarat surse israeliene familiarizate cu discuțiile. Un oficial american a confirmat convorbirea, fără a oferi detalii despre conținut.

Sursele susțin că Israelul se află într-o stare de alertă sporită, pe fondul posibilității unei implicări americane. Nu este clar ce măsuri concrete presupune acest nivel de pregătire.

Discuțiile au loc la doar câteva luni după un conflict de 12 zile dintre Israel și Iran, în care Statele Unite s-au alăturat Israelului, lansând lovituri aeriene asupra unor ținte iraniene.

Israelul nu a dat semne că intervenție directă în Iran

În prezent, Israelul nu a indicat intenții de intervenție directă în Iran, însă tensiunile dintre cele două state rămân ridicate, în special din cauza preocupărilor legate de programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.

Într-un interviu acordat revistei The Economist, Benjamin Netanyahu a avertizat că orice atac iranian asupra Israelului ar avea „consecințe teribile” pentru Teheran. Referindu-se la situația internă a Iranului, el a adăugat că „merită urmărit ce se întâmplă în interiorul țării”.

Președintele american Donald Trump a transmis în repetate rânduri avertismente conducerii iraniene, cerând să nu fie folosită forța împotriva protestatarilor. Sâmbătă, el a declarat că SUA sunt pregătite să îi ajute pe iranieni „să obțină libertatea”.

Potrivit The Wall Street Journal, oficiali ai administrației americane au purtat discuții preliminare privind posibile acțiuni militare, în cazul în care represiunea protestelor ar continua. Sursele subliniază însă că aceste discuții fac parte din planificarea standard și nu indică o lovitură iminentă.

Armata iraniană este pregătită să intervină pentru a reprima protestele

Între timp, armata iraniană a anunțat că este pregătită să intervină pentru a reprima protestele, declarând că va proteja „interesele naționale și infrastructura strategică”. Autoritățile de la Teheran au acuzat Israelul și grupări „teroriste” de instigarea tulburărilor.

Inițial declanșate de prăbușirea monedei naționale și de inflația ridicată, protestele s-au transformat treptat în manifestații deschise împotriva sistemului teocratic. Până acum, reprimarea a fost realizată de poliție și forțe paramilitare, însă implicarea armatei ar marca o escaladare semnificativă.

Imagini verificate arată scene de violență în mai multe orașe, inclusiv clădiri guvernamentale incendiate și confruntări cu forțele de securitate. Garda Revoluționară a avertizat că menținerea sistemului politic actual reprezintă o „linie roșie”.

Protestele continuă din 28 decembrie, pe fondul unei crize economice severe agravate de sancțiunile internaționale. Uniunea Europeană și-a exprimat sprijinul pentru manifestațiile antiguvernamentale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarând că UE susține dreptul iranienilor de a protesta pașnic.

Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului, fiindcă nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști. Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 arestate, în cele două săptămâni de proteste care au zguduit țara, potrivit activiștilor pentru drepturile omului.În acest timp, pe rețelele sociale circulă imagini care surprind focuri de armă în apropierea grupurilor de manifestanți. Medici de la marile spitale din capitala Teheran au declarat, pentru jurnaliștii BBC, că situația este critică și că sunt copleșiți de numărul mare al răniților. Ei mărturisesc că multe dintre victime sunt rănite de gloanțe.

Acum, fiul exilat al șahului detronat al Iranului speră să revină la putere și îndeamnă, de la distanță, din Statele Unite, unde trăiește, la greve naționale în Iran. Surse din Rusia, Marea Britanie și Israel dezvăluie că avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Se presupune că Moscova ar putea să ofere sprijin militar și tehnic regimului. Dar și că ar pregăti evacuarea liderului suprem, împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi - cu tot cu rezervele de aur ale Iranului.