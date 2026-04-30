„Sistemul va ceda din interior”: strategia lui Donald Trump pentru Iran

Președintele american Donald Trump le-a transmis consilierilor săi că dorește menținerea și posibil extinderea blocadei navale asupra porturilor iraniene, într-o strategie menită să forțeze Teheranul să revină la masa negocierilor, potrivit unor surse apropiate discuțiilor din administrația de la Washington.

Planul Casei Albe include, în acest moment, și o posibilă extindere a restricțiilor asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport energetic la nivel global.

Obiectivul declarat al strategiei ar fi creșterea presiunii economice asupra Iranului, fără reluarea atacurilor militare directe, potrivit CNN.

Potrivit acelorași surse, administrația americană mizează pe ideea că presiunea economică intensificată ar putea determina autoritățile de la Teheran să accepte negocieri privind programul nuclear, însă există scepticism în interiorul aparatului de stat american cu privire la eficiența acestei abordări.

Blocada navală și restricțiile din zona Strâmtorii Ormuz au dus deja la creșterea prețurilor la carburanți pe piețele internaționale, generând efecte în lanț asupra economiei globale.

Surse din Pentagon au declarat pentru legislatori americani că până în prezent costurile operațiunilor militare legate de conflictul cu Iranul au ajuns la aproximativ 25 de miliarde de dolari, ceea ce amplifică presiunea politică asupra administrației Trump.

Mesaje dure de la Casa Albă

Președintele american a adoptat în ultimele zile un ton tot mai ferm în declarațiile publice, susținând că blocada navală reprezintă o metodă mai eficientă decât bombardamentele pentru a forța Iranul să cedeze.

„Blocada este mai eficientă decât bombardamentele. Ei se sufocă ”, a declarat Trump într-un interviu recent, adăugând că Iranul „nu poate avea o armă nucleară”.

Într-o altă intervenție, acesta a sugerat că infrastructura energetică a Iranului ar putea suferi daune ireversibile din cauza presiunii economice, afirmând că „sistemul va ceda din interior”.

În paralel, discuțiile diplomatice dintre Washington și Teheran rămân în impas. Oficialii americani susțin că Iranul a transmis recent o propunere de relansare a dialogului, însă aceasta nu ar aborda în mod clar problema programului nuclear, considerată esențială de administrația americană.

Secretarul de Stat Marco Rubio a afirmat că, deși propunerea iraniană este „mai bună decât se anticipa”, aceasta nu răspunde principalului obiectiv al Washingtonului: împiedicarea Iranului de a obține armă nucleară.