Scurgere de petrol în largul Omanului provocată de un petrolier aflat sub sancţiuni

Un petrolier aflat sub sancţiuni occidentale pentru transportul de produse petroliere ruseşti este suspectat că provoacă o scurgere de petrol într-o zonă marină protejată din largul coastelor Omanului, potrivit imaginilor din satelit analizate de Reuters şi evaluărilor mai multor experţi independenţi.

Nava Caroline Bezengi a încărcat petrol rusesc în portul Novorossiisk, înainte de ultima sa călătorie. Potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul a transmis ultima dată semnalul sistemului AIS la 11 iunie, în apropierea coastelor Yemenului.

Imaginile realizate de sateliţii europeni Copernicus Sentinel-1 şi Sentinel-2 în perioada 2-13 iulie indică apariţia unei pete de culoare gri-argintie într-un golf situat la sud-vest de insula Al-Qibliyyah, aspect compatibil cu o scurgere de petrol.

Trei specialişti independenţi în analiza imaginilor satelitare au declarat pentru Reuters că fotografiile indică, cel mai probabil, existenţa unei deversări de petrol, scrie News.

Reuters a analizat şi o înregistrare video în care apare nava în apropierea insulei Al-Qibliyyah, însă nu a putut verifica în mod independent data la care a fost filmată.

Potrivit celor două surse din domeniul securităţii maritime, petrolierul a raportat probleme încă din 8 iunie, în apropierea portului yemenit Mukalla. Una dintre surse a confirmat existenţa scurgerii, însă cauza incidentului rămâne necunoscută.

Nu este clar dacă deversarea a fost provocată de o defecţiune tehnică, de starea precară a navei sau de eventuale avarii rezultate în urma conflictelor din regiune. Reuters menţionează că Ucraina a atacat în trecut nave asociate exporturilor ruseşti de petrol, iar zona Golfului este afectată şi de conflictul dintre Statele Unite şi Iran.

Potrivit Reuters, Rusia utilizează frecvent petroliere vechi şi slab întreţinute din aşa-numita "flotă din umbră" pentru a continua exporturile de petrol în pofida sancţiunilor occidentale.

Uniunea Europeană şi Marea Britanie au inclus nava Caroline Bezengi pe lista sancţiunilor, acuzând-o că a participat la transportul de combustibili proveniţi din Rusia.