Schimbare surpriză în Coreea de Sud: o femeie din industria tech, propusă pentru funcția de prim-ministru

Fosta șefă a gigantului tehnologic Naver, Han Seong Sook, a fost propusă pentru funcția de prim-ministru al Coreei de Sud. Alegerea președintelui Lee Jae Myung este văzută ca un semnal al priorității acordate dezvoltării inteligenței artificiale și economiei digitale.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a nominalizat-o pe Han Seong-Sook pentru funcția de prim-ministru, într-o mișcare care evidențiază accentul pus de administrația sa pe tehnologie și inovare.

Anunțul vine în condițiile în care actualul prim-ministru, Kim Min-Seok, care a deschis mandatul prezidențial al lui Lee, urmează să își prezinte demisia pentru a candida la conducerea Partidul Democrat din Coreea, formațiunea aflată la guvernare. Congresul partidului este programat pentru lunile august sau septembrie, potrivit trtworld.

În prezent ministru al întreprinderilor mici și mijlocii, Han Seong Sook este una dintre cele mai cunoscute figuri din industria tehnologică sud-coreeană. Înainte de a intra în guvern, ea a fost director executiv al Naver, cel mai mare portal online din Coreea de Sud, și și-a construit cea mai mare parte a carierei în sectorul internetului și al tehnologiei.

Experiența sa în domeniul tehnologic este considerată unul dintre principalele argumente pentru promovarea sa în cea de-a doua funcție ca importanță în executivul sud-coreean.

În cadrul anunțului oficial al nominalizării, șeful de cabinet prezidențial, Kang Hoon-sik, a declarat că Han este persoana potrivită pentru a conduce țara într-o perioadă de transformări tehnologice majore.

„Este capabilă să conducă tranziția epocală către inteligența artificială și să ghideze creșterea economică a țării”, a afirmat Kang, subliniind vasta experiență a candidatei în industria tehnologică.

Biroul prim-ministrului a constituit deja o echipă care să o sprijine pe Han în pregătirea audierii de confirmare din Parlament.

Dacă va primi votul favorabil al Adunării Naționale, ea va deveni a doua femeie prim-ministru din istoria Coreei de Sud, după Han Myeong-sook, care a ocupat această funcție în perioada 2006–2007.