Cățelușă mutilată, salvată dintre liniile de tren. A supraviețuit miraculos și acum are o familie

Un câine din rasa boxer a impresionat întreaga țară când Asociația „Help Lăbuș” i-a făcut cunoscută povestea. Patrupedul a fost găsit în stare foarte gravă chiar pe liniile de tren de către un mecanic de locomotivă.

Pe 11 martie 2023, un mecanic de locomotivă a oprit trenul pe care-l conducea ca să scoată dintre liniile de tren o cățelușă boxer cu un picior și coada sfârtecate. Nu se știe cum a ajuns animalul acolo și cine l-a mutilat într-o asemenea hal.

„Când am preluat-o, simțeam cum nu mai am aer gândindu-mă la durerile pe care biata cățelușa le îndură”, a mărturisit cu emoție reprezentantul asociației „Help Lăbuș” din Galați.

La Spitalul Animalelor Orfane Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) a început o lupta contra cronometru pentru salvarea cățelușei.

Pe lângă această traumă uriașă, boxerița avea și pancreatită, și dirofilaria. În ciuda tuturor problemelor grave de sănătate, femela luptătoare a reușit să supraviețuiască și, în timp, să se acomodeze în adăpostul SUST.

După nouă luni de luptă pentru propria viață, o familie inimoasă a preluat patrupedul și îi oferă adăpostul, dragostea și liniștea de care are nevoie.

„Și iată că vine și fericirea deplină, viața de familie, o familie adevărată care a acceptat-o cu handicapul și cu „bagajul" de probleme de sănătate pe care le are. Lăbuș Family - Help and Hope for Shelter Animals se face „vinovată" de această victorie”, spun reprezentanții asociației „Help Lăbuș”.

„Există miracole și trebuie să luptăm continuu că ele să se înfăptuiască”, încheie povestea „Help Lăbuș”.