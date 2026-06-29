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Trupul actriței Gabriela Fleritt, descoperit sub dărâmături după cutremurele din Venezuela. Familia a sperat până în ultima clipă într-un miracol

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Actrița și comedianta venezueleană Gabriela Fleritt, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din țară, a fost găsită fără viață sub dărâmăturile blocului în care locuia. Familia a confirmat vestea, după ce a sperat până în ultimul moment că artista va fi salvată.

Trupul Gabrielei Fleritt a fost descoperit sub dărâmături. FOTO: captură video
Trupul Gabrielei Fleritt a fost descoperit sub dărâmături. FOTO: captură video

Speranțele familiei, prietenilor şi fanilor Gabrielei Fleritt s-au stins după mai multe zile de căutări neîntrerupte, după ce echipele de intervenție au descoperit trupul neînsuflețit al actriței sub ruinele blocului Residencias Las Palmas, din localitatea Macuto, statul La Guaira, unul dintre imobilele distruse de cutremurele puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie.

Informaţia a fost confirmată de membrii familiei, care au urmărit în permanență operațiunile de salvare și au sperat până în ultima clipă că actrița va fi găsită în viață. După confirmarea tragediei, aceștia le-au mulțumit tuturor celor care s-au implicat în căutări, au distribuit apelurile lansate în ultimele zile și s-au rugat pentru salvarea ei.

„Lumea divertismentului este în doliu după confirmarea tragicei dispariții a actriței, prezentatoarei radio și humoristei Gabriela Fleritt, care s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani. Artista, dată dispărută în statul La Guaira după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela, a fost găsită fără viață sâmbătă, 27 iunie.

Astăzi ne alăturăm durerii familiei, prietenilor și admiratorilor săi, îi cinstim memoria și îi mulțumim pentru moștenirea artistică pe care o lasă în urmă. Odihnește-te în pace, Gabriela! Lumina și zâmbetele tale vor rămâne pentru totdeauna alături de noi”, a transmis şi mass-media din Venezuela pe Instagram.

În momentul producerii seismelor extrem de puternice care au zguduit Venezuela, actriţa Gabriela Fleritt se afla în apartament împreună cu fiica sa și cei doi nepoți.

După prăbușirea clădirii, familia a anunțat dispariția actriței, iar salvatorii au început o cursă contracronometru pentru găsirea supraviețuitorilor. În primele zile după tragedie, unul dintre nepoții artistei a fost scos în viață dintre dărâmături și transportat la spital, însă căutările pentru Gabriela Fleritt și ceilalți membri ai familiei au continuat fără întrerupere, timp în care toţi au sperat într-o minune.

Din păcate, descoperirea trupului său se adaugă unui bilanț care continuă să crească pe măsură ce echipele de salvare înaintează printre ruinele clădirilor prăbușite.

Gabriela Fleritt avea 55 de ani și umorul, naturalețea și carisma sa au făcut ca ea să fie una dintre cele mai apreciate actrițe de comedie din Venezuela, fiind cunoscută în special datorită aparițiilor din emisiunile „Bienvenidos”, „Cheverísimo” și „A que te ríes!”, dar și din mai multe telenovele, unde și-a construit o carieră de peste trei decenii.

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