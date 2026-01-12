search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Regimul ayatollahilor din Iran, sub asediu. Trump intensifică presiunea. Vor reuși protestatarii de data asta?

0
0
Publicat:

Pe măsură ce protestele violente din Iran intră în a treia săptămână și împing țara tot mai aproape de un posibil punct de cotitură, regimul teocratic de la Teheran răspunde printr-o strategie bine cunoscută: reprimarea brutală a demonstrațiilor și consolidarea controlului intern, într-un moment în care presiunea externă, în special din partea Statelor Unite, se intensifică vizibil, relatează CNN.

Regimul de la Teheran crește represiunea la adresa protestatarilor/FOTO:AFP
Regimul de la Teheran crește represiunea la adresa protestatarilor/FOTO:AFP

De-a lungul deceniilor, clerul aflat la putere a reușit să supraviețuiască unor valuri succesive de nemulțumire populară. De această dată însă, amploarea protestelor și radicalizarea discursului public sugerează că autoritatea regimului este mai fragilă ca oricând. Mișcarea de contestare, pornită inițial din motive economice, s-a transformat rapid într-un protest deschis împotriva întregii structuri politice care conduce Iranul de peste 40 de ani.

„Vorbim despre un sistem marcat de proastă guvernare, corupție și represiune. De aceea oamenii vor dispariția Republicii Islamice”, explică Holly Dagres, cercetător la Washington Institute.

Nemulțumirea internă este amplificată de contextul internațional. Președintele american Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru protestatari și a cerut deschis sfârșitul regimului islamist iranian, adversar tradițional al Washingtonului.

„Iranul se uită la libertate, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Potrivit oficialilor americani, Casa Albă analizează mai multe opțiuni, inclusiv militare, fără a fi luată deocamdată o decizie finală. Declarațiile lui Trump, făcute la bordul avionului Air Force One, au fost ambigue, dar sugestive: liderul american a vorbit despre „lideri violenți” și despre „opțiuni foarte puternice” aflate în analiză.

Unii experți avertizează însă că o eventuală intervenție militară ar putea avea efecte limitate. „Regimul este fragil, dar rămâne extrem de brutal și funcțional”, explică dr. H.A. Hellyer, analist la Royal United Services Institute.

Criza economică, miezul furiei populare

Deși Iranul a cunoscut proteste repetate în ultimii ani, rareori acestea au produs schimbări politice reale. De această dată însă, combinația dintre criza economică profundă și uzura politică a regimului alimentează o nemulțumire fără precedent.

Sub conducerea liderului suprem Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, Iranul a rezistat presiunilor interne și externe, sprijinindu-se pe instituții loiale și pe un aparat de securitate dur. Dar politicile represive și izolarea internațională au erodat constant sprijinul public.

Sancțiunile occidentale, inclusiv reactivarea celor legate de programul nuclear, au lovit dur economia. Deși oficial sunt menite să pună presiune pe conducerea politică, cercetătorii arată că ele au afectat grav clasa de mijloc — nucleul mișcărilor reformiste — reducând drastic perspectivele de dezvoltare economică.

Citește și: Liderul suprem al Iranului a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Donald Trump ca un sarcofag care se sparge în bucăţi

În paralel, Iranul și-a pierdut o serie de pârghii strategice. Loviturile israeliene au slăbit grupările armate aliate Teheranului, precum Hamas și Hezbollah, iar atacurile americane au afectat serios infrastructura nucleară construită cu investiții de miliarde de dolari. Căderea regimului lui Bashar al-Assad, în Siria, în decembrie 2024, a reprezentat o altă lovitură majoră.

„Este o situație nesustenabilă pentru Republica Islamică”, spune Holly Dagres. „Se confruntă simultan cu presiuni externe și cu o ostilitate internă la cote istorice, care nu va dispărea decât odată cu regimul.”

Represiune, blackout și apeluri la loialitate

În fața acestei duble presiuni, autoritățile au trecut la reprimarea violentă a protestelor. Potrivit organizației Human Rights Activists in Iran, mii de persoane au fost arestate, iar sute au fost ucise. În același timp, regimul a impus pene masive de internet și telefonie, limitând accesul la informații din interiorul țării.

Președintele Masoud Pezeshkian a încercat să mobilizeze sprijinul populației, calificând protestatarii drept „huligani și teroriști” și acuzând influențe străine. Într-un discurs televizat, acesta a declarat că revendicările legitime trebuie abordate, dar nu cu prețul destabilizării societății.

Televiziunea de stat a difuzat imagini cu susținători ai regimului ieșind în stradă, iar autoritățile au organizat marșuri naționale în apărarea valorilor islamice, după ce protestatarii ar fi profanat simboluri religioase.

Aparatul de securitate, încă solid

O reacție excesivă riscă însă să provoace un răspuns dur din partea SUA și a aliaților săi. Trump a avertizat recent că Washingtonul este „pregătit de acțiune” dacă protestatarii pașnici vor fi uciși.

Cu toate acestea, analiștii subliniază că adevărata amenințare pentru regim vine din interior. „Controlul străzilor este esențial pentru supraviețuirea lor, chiar dacă asta atrage riscul unei lovituri americane”, spune Ali Vaez, de la International Crisis Group.

Deocamdată însă, aparatul de securitate rămâne intact. „Nu au existat dezertări semnificative în rândul elitelor sau forțelor de securitate”, observă Hellyer. „Fără acestea, o intervenție externă nu ar produce rezultate decisive pe termen scurt.”

Guvernul a încercat să calmeze spiritele prin ajutoare simbolice — echivalentul a aproximativ șapte dolari pe lună — și prin mesaje mai conciliatoare. Ministrul de Interne a vorbit despre „reținere maximă”, iar președintele Pezeshkian a promis că statul „trebuie să asculte vocile protestatarilor”.

Pentru opoziția care cere deschis schimbarea regimului, momentul pare favorabil: o conducere slăbită, presiuni externe intense și o societate aflată la limita răbdării.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Întâlnire de „gradul zero” în Parcul Național Defileul Jiului. Un mistreț și un urs s-au trezit față în față
stirileprotv.ro
image
Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS
gandul.ro
image
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
mediafax.ro
image
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul atacantului din Ucraina! Exclusiv
fanatik.ro
image
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
libertatea.ro
image
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
digi24.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
ITP în 2026: ce verificări te pot pica imediat și ce se vede la un control în trafic
playtech.ro
image
Mai pleacă cineva de la FCSB, după Adrian Șut?! MM Stoica, anunț fără dubii despre Tănase și Târnovanu. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii! Ce prețuri se vor impune pentru gaze, din aprilie 2026
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Atenție, acest comportament te pot face greu de suportat! Nu lăsa vârsta să te facă răutăcioasă

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!