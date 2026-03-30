Ce înseamnă distrugerea unui avion radar al SUA pentru capacitatea de apărare împotriva amenințărilor iraniene

Distrugerea unui avion de supraveghere E-3 Sentry al Forțelor Aeriene ale SUA într-un atac iranian asupra unei baze din Arabia Saudită ar putea afecta semnificativ capacitatea Statelor Unite de a detecta amenințări iraniene de la distanță, potrivit analiștilor citați de CNN.

Imagini dramatice cu epava aeronavei, geolocalizate de CNN, arată coada ruptă și domul radar rotativ distinctiv - o componentă esențială a sistemului AWACS (Airborne Warning and Control System) - prăbușit la sol la baza aeriană Prince Sultan.

Pierderea acestui sistem reprezintă „o lovitură serioasă pentru capacitățile de supraveghere (ale SUA)”, a apreciat analistul militar CNN Cedric Leighton, fost colonel al Forțelor Aeriene americane. El a explicat că „poate afecta capacitatea (SUA) de a controla aeronavele de atac și a le ghida către ținte sau de a le proteja de aeronave ostile și sisteme de rachete”.

Sistemul AWACS permite monitorizarea unui spațiu de luptă de până la 120.000 de mile pătrate, de la sol până la stratosferă, fiind de decenii o componentă vitală a forțelor americane.

Aeronava E-3 funcționează atât ca platformă de supraveghere, cât și ca post de comandă aerian, fiind capabilă să urmărească aproximativ 600 de ținte simultan - de la avioane și rachete, până la drone și chiar tancuri. Informațiile colectate sunt transmise în timp real către comandanții aflați din teatrul de război, nave sau Pentagon, iar controlorii pot dirija avioane de interceptare sau misiuni de sprijin pentru trupele aflate sub foc.

Un raport al Center for a New American Security descrie AWACS drept fundașul câmpului de luptă, „oferind agil conștientizare situațională critică și coordonare în timp real care transformă misiunile individuale într-o forță dominantă”, subliniind că acesta rămâne „un activ indispensabil pentru operațiunile militare ale SUA în prezent și în viitorul apropiat”.

Potrivit lui Peter Layton, fost ofițer al Forțelor Aeriene Regale Australiene, radarele aeriene cresc exponențial timpul de detecție a amenințărilor. În actualul conflict, un E-3 ar putea identifica o dronă iraniană Shahed lansată de la 200 de mile cu aproximativ 85 de minute mai devreme decât radarele terestre. În plus, fiind mobile, aceste aeronave se pot deplasa rapid către zone de criză și sunt mai greu de lovit decât sistemele radar fixe.

Cum a devenit aeronava o țintă

Cu toate acestea, analiștii s-au întrebat cum de aeronava a fost atât de vulnerabilă. „Se iau măsuri extraordinare pentru a o proteja în timp ce e în zbor. Uneori este escortată de avioane de vânătoare și nu i se permite să survoleze teritorii ostile”, a explicat Leighton, care a descris pierderea aeronavei la sol drept „o breșă serioasă în eforturilw de protecție”. El a sugerat și ipoteza unui sprijin extern oferit Iranului pentru a lansa atacul: „Cel mai probabil Rusia a oferit Iranului coordonate geografice și imagini satelitare care au indicat locația exactă”.

La rândul său, Kelly Grieco, cercetător la Stimson Center, a evidențiat strategia Iranului de a selecta ținte valoroase: „Iranul vizează radarele care detectează amenințări, avioanele cisternă care mențin aeronavele în aer și AWACS-urile care coordonează lupta. Aceasta este o campanie anti-aeriană adaptată la capacitățile Iranului. Iar daunele sunt reale.”

Analiștii atrag atenția și asupra dimensiunii reduse și vechimii flotei americane de avioane E-3. La începutul anului 2026 existau doar 17 astfel de aeronave, mai puține decât bombardierele B-2, în număr de 20.

Primele astfel de aeronave au intrat în serviciu în 1978, iar flota s-a redus semnificativ în ultimul deceniu. Fiecare avion are un echipaj format din aproximativ patru membri de zbor și între 13 și 19 specialiști de misiune, în funcție de sarcină. Costul unei aeronave era de aproximativ 270 de milioane de dolari în 1998, echivalentul a circa 540 de milioane în prezent.

Deși Forțele Aeriene americane caută un înlocuitor pentru această flotă îmbătrânită, Pentagonul nu s-a decis încă asupra unei platforme, deși există prototipuri în dezvoltare. Marina SUA operează o alternativă mai mică, E-2 Hawkeye, dar aceasta nu poate înlocui complet E-3, având un echipaj mai redus, o altitudine de operare mai mică și o capacitate radar inferioară.

Un atac țintit

Atacul, care a rănit 12 militari americani - doi grav- și a avariat mai multe avioane cisternă pentru realimentare în aer, pare să fi fost unul de precizie, relatează The Telegraph.

Cum ar putea degenera conflictul din Iran într-un război chimic și biologic

Punctul de impact, acolo unde domul radar se atașează de fuselaj, sugerează o precizie caracteristică mai degrabă dronelor decât rachetelor balistice. Analiștii spun că acest lucru indică un nivel avansat de colectare a informațiilor de către Teheran.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Rusia ar fi putut juca un rol. Vorbind pentru NBC, el a declarat: „Îi ajută [Rusia] pe iranieni? Desigur. În ce proporție? Sută la sută.” De asemenea, a afirmat că imagini satelitare rusești ale bazei din Arabia Saudită au fost realizate în zilele dinaintea atacului.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de lovituri reușite ale Iranului asupra pozițiilor americane din regiune, subliniind ceea ce unii experți descriu drept o convergență a conflictelor. Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu devin din ce în ce mai interconectate, chiar dacă analiștii spun că nu s-a ajuns proprou-zis la un război mondial.

Pierderea unui E-3 Sentry este gravă pentru Comandamentul Central al SUA. Conceput pentru a urmări aeronave, drone și rachete pe o rază de 250 de mile, aeronavul funcționează ca un centru nervos aerian al câmpului de luptă. Înlocuirea unei astfel de aeronave nu este nici rapidă, nici ieftină - un echivalent modern ar putea costa până la 700 de milioane de dolari, iar în prezent nu există o linie de producție activă.

„Aceasta este o capacitate în scădere, de neînlocuit. Se află sub foc”, a declarat. Kelly Grieco de la Stimson Center. „Concluzia este că SUA nu pot înlocui rapid aeronava care le spune tuturor celorlalte aeronave ce să facă. Iranul nu a lovit doar un avion. A lovit un strat de management al luptei, exact în momentul în care acesta este cel mai necesar.”

Atacul vine la aproape patru săptămâni de la lansarea Operațiunii Epic Fury, o campanie prezentată inițial de fostul președinte Donald Trump ca un mijloc de a exercita presiune asupra conducerii Iranului. Cu toate acestea, Washingtonul și aliații săi par acum să-și recalibreze obiectivele.

Israelul rămâne concentrat pe degradarea infrastructurii militare iraniene, în timp ce SUA se confruntă cu o provocare mai amplă: redeschiderea Strâmtorii Ormuz - o arteră vitală pentru aprovizionarea globală cu energie - și încheierea conflictului într-un mod care să poată fi prezentat publicului american drept o victorie.

NATO interceptează a patra rachetă lansată din Iran spre Turcia. Sistemele Patriot, din nou activate

Eforturi diplomatice sunt în desfășurare, Pakistanul facilitând, potrivit relatărilor, discuții preliminare pentru o încetare a focului. Totuși, divergențele rămân semnificative, în special în privința programului nuclear al Iranului, a capacităților sale de rachete balistice și a rețelelor de aliați regionali.

Unii oficiali americani cred că o operațiune terestră limitată -posibil vizând obiective strategice precum insula Kharg - ar putea rupe impasul actual. Alții se tem de un conflict prelungit, asemănător unor intervenții militare dificile din trecut.

Situația este agravată de presiunea asupra resurselor militare americane. Se estimează că peste 11.000 de muniții au fost utilizate doar în primele 16 zile ale campaniei, la un cost de 26 de miliarde de dolari. Institutul Royal United Services avertizează că stocurile unor sisteme critice, inclusiv rachetele interceptoare THAAD, ar putea fi epuizate în decurs de o lună.

Acest lucru ridică perspectiva ca forțele americane să fie nevoite să recurgă la armament mai puțin avansat, chiar în condițiile creșterii cerințelor operaționale. Flota rămasă de E-3 Sentry va fi probabil suprasolicitată, încercând să acopere golurile lăsate de sistemele radar terestre avariate.

Pe mare, amenințarea este la fel de serioasă. Iranul păstrează capacitatea de a perturba traficul prin Strâmtoarea Ormuz, inclusiv prin utilizarea a mii de mine navale. „Nu trebuie subestimat extremismul regimului… IRGC a transformat această cale navigabilă îngustă într-un câmp minat latent”, a declarat Olivier Guitta de la GlobalStrat.

Iranul a semnalat, la rândul său, posibilitatea unei escaladări. Contraamiralul Shaham Irani a amenințat că va viza active navale americane, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln, cu rachete sol-mare.

