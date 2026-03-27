Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea scumpi produsele: retailerii avertizează asupra unui val de majorări

Marile companii din retail avertizează că prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu, inclusiv tensiunile legate de Iran, ar putea duce la creșteri de prețuri, pe fondul costurilor tot mai mari și al problemelor din lanțurile de aprovizionare.

Retailerii avertizează asupra unui val de majorări FOTO: Arhivă

Retailerii spun că instabilitatea din regiune nu afectează doar economiile locale, ci are impact global asupra costurilor, prețurilor și cererii. Compania britanică Next a estimat costuri suplimentare de aproximativ 15 milioane de lire sterline (circa 20 de milioane de dolari), generate în principal de transportul aerian și de combustibil, presupunând că perturbările vor dura trei luni, potrivit News.ro.

Deocamdată, aceste cheltuieli au fost compensate prin economii, însă compania avertizează clar: „Dincolo de următoarele trei luni, dacă aceste costuri persistă, vom începe să le transferăm în prețuri mai mari”.

Inflație, energie scumpă și consumatori mai prudenți

Un conflict prelungit în zona Golfului ar putea crește inflația și ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, ducând la costuri mai mari. În același timp, cererea riscă să scadă, deoarece consumatorii, deja afectați de costul ridicat al vieții, reduc cheltuielile pentru produse neesențiale.

Războiul cu Iranul și închiderea de facto a strâmtorii Ormuz au dus deja la creșteri puternice ale prețurilor la petrol și gaze, afectând prognozele de inflație. Economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a subliniat că așteptările privind prețurile și salariile sunt indicatori esențiali urmăriți de instituție.

H&M: impact limitat deocamdată, dar riscuri în creștere

Retailerul suedez H&M avertizează că „instabilitatea geopolitică actuală din Orientul Mijlociu ar putea, dacă se prelungește, să genereze presiuni suplimentare asupra costurilor”.

Directorul general Daniel Ervér a declarat: „La nivel global, nu observăm în acest moment un impact semnificativ asupra comportamentului consumatorilor (...), însă creșterea prețurilor la energie va avea efecte în economie”. Totuși, el a avertizat că, pe termen mai lung, comportamentul consumatorilor ar putea fi afectat „în mod semnificativ”.

Rezultate financiare sub presiune

H&M a raportat o scădere de 1% a vânzărilor în primul trimestru, dar a depășit așteptările privind profitul datorită reducerii costurilor, descriind perioada ca fiind „un trimestru marcat de consum prudent și de efecte importante ale cursului de schimb”.

În schimb, Next a avut o evoluție pozitivă pe bursă, acțiunile crescând cu 5% după ce compania și-a majorat estimarea de profit la 1,21 miliarde de lire pentru anul următor.

