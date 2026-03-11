Pentagonul a redus drastic birourile care monitorizează victimele civile, în timp ce investighează un atac asupra unei școli din Iran

Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a redus drastic activitatea unor birouri ale Departamentul Apărării al Statelor Unite (Pentagon) care monitorizau victimele civile în operațiunile militare, chiar în momentul în care instituția investighează un atac asupra unei școli de fete din Iran, soldat cu numeroase victime, relatează Politico.

Potrivit publicației, decizia a afectat grav capacitatea SUA de a analiza și preveni pierderile de vieți omenești în rândul civililor, în contextul celei mai intense campanii aeriene din ultimele decenii.

Reduceri masive de personal

Anul trecut, Pete Hegseth a decis desființarea unor birouri care, în opinia sa, nu contribuiau direct la obiectivul de „letalitate” al armatei. Printre acestea se numără și grupul specializat în reducerea riscurilor pentru civili, cunoscut ca Centrul de excelență pentru protecția civililor.

Deși aceste structuri nu pot fi închise oficial, deoarece sunt aprobate de Congres, ele au devenit aproape nefuncționale, potrivit mai multor foști și actuali oficiali, citați de Politico.

Aproximativ 200 de angajați care lucrau în domeniul protecției civililor au fost reduși cu aproximativ 90%. Situația este și mai drastică în cadrul Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile din Orientul Mijlociu, unde echipa care se ocupă de victimele civile a scăzut de la 10 membri la unul singur.

Ancheta privind atacul asupra unei școli

Reducerea personalului vine în contextul în care Pentagonul analizează responsabilitatea SUA într-un atac asupra unei școli elementare din Iran, considerat de unele surse drept cel mai grav incident cu victime civile implicând armata americană din 2003.

Mass-media de stat iraniană susține că în urma atacului ar fi murit aproximativ 170 de copii și 14 profesori.

„Faptul că secretarul nostru al Apărării, comandantul Comandamentului Central, nu ne poate spune dacă au aruncat sau nu o bombă în această locație este incredibil de inacceptabil”, a declarat Wes Bryant, fost șef al evaluării daunelor civile în cadrul Pentagonului.

„Faptul că nu au nicio idee indică și mai mult imprudența în planificarea și execuția acestei campanii”, a adăugat el.

„Le dăm mână liberă soldaților noștri”

Pete Hegseth a susținut că Statele Unite iau mai multe măsuri de precauție decât orice altă țară pentru a evita victimele civile, însă a criticat în același timp regulile militare de angajare.

„Le dăm mână liberă soldaților noștri pentru a intimida, demoraliza, vâna și ucide dușmanii țării noastre”, a declarat el într-o conferință de presă despre operațiunea militară americano-israeliană.

Secretarul Apărării a adăugat că armata va acționa „fără reguli de angajare corecte din punct de vedere politic și autoritare, doar cu bun simț, letalitate maximă și autoritate pentru soldați”.

Peste 5.000 de ținte lovite

În timpul conflictului de 12 zile, Statele Unite și Israel au lovit peste 5.000 de ținte în Iran.

O analiză realizată de organizația britanică Airwars arată că, în primele 100 de ore ale campaniei militare, au fost atacate mai multe obiective decât în primele șase luni ale campaniei de bombardamente conduse de SUA împotriva Statul Islamic.

Atacul asupra școlii ar fi avut loc în primele ore ale campaniei. Autoritățile iraniene susțin că o rachetă americană a distrus clădirea, situată lângă o bază a Garda Revoluționară Islamică.

Imagini video din surse deschise ar indica folosirea unei rachete Tomahawk cruise missile, armament deținut doar de SUA și de alte două state — Australia și Regatul Unit — care însă nu participă la actuala campanie militară.

Organizațiile pentru protecția civililor spun că reducerea personalului reprezintă o decizie periculoasă.

„Departamentul Apărării a tăiat fondurile pentru funcții extrem de importante de protecție a civililor într-un moment în care acestea sunt disperat de necesare”, a declarat Annie Shiel, reprezentantă a organizației Center for Civilians in Conflict.

Potrivit acesteia, problema nu este doar reducerea personalului, ci și faptul că protecția civililor nu mai reprezintă o prioritate.

„Politicile sunt încă în vigoare, dar nu au resursele sau acoperirea necesară pentru a fi implementate complet. În cele din urmă, civilii sunt cei care plătesc prețul”, a spus Shiel.