Iranul ar fi putut obține o armă nucleară din Coreea de Nord cu trei zile înaintea atacurilor lansate de Donald Trump, susține John Bolton

Iranul ar fi putut obține o armă nucleară din Coreea de Nord cu doar trei zile înainte ca președintele american Donald Trump să lanseze atacuri menite să slăbească regimul de la Teheran, potrivit fostului său consilier pentru securitate națională, John Bolton.

Într-un interviu acordat publicației The Sun, Bolton a declarat că o simplă transferare rapidă de fonduri către banca centrală a Coreei de Nord ar fi putut fi suficientă pentru a asigura livrarea unei astfel de arme.

Avocatul american, care a lucrat cu Donald Trump în timpul primului său mandat prezidențial, a afirmat că regimul nord-coreean ar fi putut transporta dispozitivul nuclear către Iran într-un interval de aproximativ 72 de ore. Potrivit acestuia, arma ar fi putut fi plasată la bordul unui avion și transportată prin Rusia înainte de a ajunge în Iran.

Bolton a subliniat că relația dintre Iran și Coreea de Nord nu ar trebui subestimată.

„În cadrul axei China–Rusia care pare să se contureze în prezent, Iranul și Coreea de Nord sunt doi actori aflați la periferie, iar cooperarea dintre ei este foarte amenințătoare”, a declarat el.

Fostul consilier a susținut, de asemenea, că Iranul ar putea încă să obțină arma nucleară pe care o urmărește de ani de zile, considerând că acest risc ar putea justifica o schimbare de regim în țară.

„Ar putea fi un guvern militar care să înlocuiască actualul regim iranian. Ar putea fi și o democrație”, a spus Bolton. „Cel puțin nu ar mai fi condus de un grup de extremiști teocratici și militariști care doresc arme nucleare – aceasta ar fi marea schimbare.”

Potrivit lui Bolton, operațiunea militară americană denumită Operation Epic Fury a afectat programul nuclear al Iranului, însă regimul ar putea încerca să obțină arme nucleare prin alianțe cu alte state.

Iranul încearcă să își refacă rapid infrastructura

În același timp, există indicii că Iranul încearcă să își refacă rapid infrastructura după valul de atacuri americane care i-au perturbat planurile nucleare.

Declarațiile lui Bolton vin la două zile după ce Mojtaba Khamenei a devenit noul lider suprem al Iranului, după uciderea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei.

Numirea lui Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este privită de unii analiști și oficiali occidentali ca un semn că direcția politică a Iranului nu se va schimba. Un ministru din cadrul Foreign Office a declarat că această decizie „sugerează că nu există o schimbare de direcție în Iran”.

Donald Trump a afirmat că numirea lui Mojtaba Khamenei „va duce la mai mult din același lucru”, în contextul în care Washingtonul avertizează că ar putea lansa noi atacuri asupra Iranului dacă tensiunile vor continua.

În Iran, unii cetățeni și-au exprimat nemulțumirea față de noul lider, existând relatări despre proteste și sloganuri împotriva acestuia.

Între timp, armata americană a anunțat că a distrus 16 nave iraniene specializate în instalarea de mine maritime în apropierea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială pentru exportul global de petrol.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat că operațiunea a avut loc pe 10 martie și a inclus mai multe lovituri asupra navelor iraniene aflate în apropierea strâmtorii, care reprezintă singura legătură maritimă dintre Golful Persic și Golful Oman.

Casa Albă avertizase anterior că Iranul ar putea fi vizat de „un nivel de lovituri nemaivăzut până acum” dacă ar încerca să mineze Strâmtoarea Ormuz.

În ultimele zile, tensiunile dintre Washington și Teheran au crescut. Iranul ar fi lansat rachete către baze militare americane din regiune, inclusiv către baza aeriană Al-Dhafra din apropiere de Abu Dhabi și către instalații militare din Bahrain, potrivit agenției de presă Mehr.

Sirene de alertă au fost raportate, de asemenea, în Dubai și Tel Aviv.

Oficiali iranieni au răspuns declarațiilor lui Donald Trump, avertizându-l să „fie atent să nu fie eliminat”. Șeful securității regimului, Ali Larijani, a respins amenințările americane, afirmând că Iranul „nu se teme de amenințări goale”.

„Chiar și cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană”, a declarat acesta. „Ai grijă să nu fii tu cel eliminat.”