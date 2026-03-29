Războaiele pentru care Israelul se pregătește deja nu seamănă deloc cu cele de astăzi

În contextul unor alianțe în schimbare și al transformărilor tehnologice rapide care redefinesc modul în care se poartă conflictele, Israel își recalibrează deja strategiile pentru războaiele viitorului — conflicte care, potrivit analiștilor, vor arăta foarte diferit față de cele actuale.

Armata israeliană se pregătește pentru răsboaiele de maine/FOTO:Getty Iamges
Armata israeliană se pregătește pentru răsboaiele de maine/FOTO:Getty Iamges

În timp ce consecințele pe termen lung ale confruntării cu Iran rămân încă neclare, planificatorii militari americani și israelieni își concentrează atenția asupra următoarelor posibile scenarii. Premisa de bază este că războaiele de mâine nu vor semăna cu cele de astăzi.

Dacă regimul de la Teheran ar suferi o schimbare, principalul adversar al Israelului s-ar putea modifica. Evoluția depinde în mare măsură de consolidarea sau slăbirea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și de eventuale transformări politice interne care ar putea redefini rolul Iranului în regiune.

Un Iran reconfigurat și mai agresiv ar putea, paradoxal, să întărească alinierea strategică dintre Statele Unite și Israel. Totuși, această convergență nu este garantată în toate scenariile geopolitice, scrie Jerusalem Post.

Actori regionali

În anii următori, percepțiile asupra amenințărilor ar putea diverge. Dacă actuala conducere din Turcia își extinde ambițiile regionale și poziția ostilă față de Israel, Ankara ar putea deveni un rival strategic major pentru Ierusalim. În schimb, Washingtonul continuă să acorde prioritate rolului Turciei în cadrul NATO, ceea ce poate genera diferențe de abordare între aliați.

Și Egipt rămâne un actor important în ecuația regională. Deși există o pace rece de decenii între Cairo și Ierusalim, planificările militare egiptene tratează în continuare Israelul ca principal adversar, ceea ce obligă strategii israelieni să ia în calcul scenarii în care ar putea face față singuri celei mai mari armate arabe.

Fiecare teatru potențial de conflict presupune abordări tactice distincte și sisteme de armament adaptate. În timp ce Statele Unite se concentrează în principal pe competiția cu China și situația din Taiwan, Israelul se confruntă cu amenințări regionale complexe, venite din partea unor actori statali și non-statali, cu orientări ideologice diverse.

În prezent, prioritățile comune includ dronele, apărarea antirachetă și capabilitățile cibernetice. În viitor, acestea ar putea evolua către tehnologii precum rachetele hipersonice, sistemele bazate pe inteligență artificială și armele cu energie dirijată.

Un avantaj distinct al Israelului îl reprezintă integrarea strânsă dintre mediul civil și cel militar. Start-up-uri, universități, unități de elită și companii din domeniul apărării colaborează în timp real, permițând adaptarea rapidă a sistemelor chiar și în timpul conflictelor active. În acest ecosistem, inovația este continuă, nu secvențială.

În domeniul inteligenței artificiale, unități specializate precum Unit 8200 dezvoltă tehnologii capabile să proceseze rapid volume mari de date, să identifice tipare ascunse și să sprijine analiștii umani în luarea deciziilor. Obiectivul este reducerea timpului de reacție, păstrând în același timp controlul uman asupra deciziilor strategice.

Programe precum interceptorul Arrow 3 sunt dezvoltate pentru a se integra cu rețele satelitare și pentru a îmbunătăți avertizarea timpurie și interceptarea amenințărilor balistice la distanță mare. Pe măsură ce proliferarea rachetelor crește, sistemele de apărare stratificate devin esențiale.

Tehnologiile bazate pe energie, precum sistemul Iron Beam, ar putea schimba economia apărării antiaeriene, înlocuind interceptoarele costisitoare cu impulsuri energetice. Totuși, aceste sisteme sunt încă în dezvoltare și, în prezent, au limitări în ceea ce privește tipurile de ținte pe care le pot intercepta.

Războiul electronic reprezintă un alt pilon important. Sisteme precum Scorpius, dezvoltate de Israel Aerospace Industries, pot bruia radarele și comunicațiile adversarului prin fascicule controlate electronic.

În paralel, capacitățile cibernetice completează acest cadru integrat. Actori precum NSO Group și instituții guvernamentale precum Israel National Cyber Directorate contribuie la dezvoltarea și coordonarea apărării cibernetice naționale.

Vulnerabilitatea nu este o opțiune

În viziunea strategică israeliană, vulnerabilitatea nu este o opțiune. Conceptul de descurajare se bazează pe menținerea unei superiorități tehnologice vizibile. În acest sens, adversarii regionali — de la rețele jihadiste la state precum Qatar, Turcia sau Pakistan — împărtășesc, în grade diferite, o ostilitate ideologică față de Israel.

Pe acest fond, inovația trebuie să depășească domeniul armelor convenționale și să includă contramăsuri împotriva amenințărilor hibride: atacuri cibernetice, război electronic, utilizarea inteligenței artificiale de către adversari și surprize tehnologice.

În negocierile privind viitorul acord de cooperare militară cu Statele Unite, Israelul încearcă să-și mențină avantajul calitativ militar. Totuși, extinderea exporturilor de sisteme avansate către alte state din regiune poate reduce diferențele tehnologice percepute și, implicit, efectul de descurajare.

Dependența de platforme americane implică și riscuri politice și logistice, întrucât lanțurile de aprovizionare și deciziile privind echipamentele sunt influențate de contextul intern din SUA.

În acest cadru, Israelul caută să își diversifice sursele și să își dezvolte capacitățile interne — de la muniții și sisteme de interceptare până la soluții cibernetice și modernizări tehnologice indigene. Parteneriatele cu state precum India sau cooperarea extinsă în Asia pot contribui la reducerea dependenței de un singur aliat.

În final, avantajul decisiv al Israelului nu constă doar în tehnologie, ci în capitalul uman și în cultura sa instituțională. Identificarea rapidă a talentelor, responsabilizarea timpurie și flexibilitatea organizațională creează un ecosistem în care inovația susține atât securitatea națională, cât și dezvoltarea civilă.

Indiferent de evoluțiile geopolitice, principiul rămâne neschimbat: anticiparea schimbării, adaptarea rapidă și menținerea unei descurajări credibile.

