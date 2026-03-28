Iranul, un nou avertisment către hotelurile din regiune: Orice unitate care găzduiește personal american e considerată o țintă legitimă

Presa afiliată statului iranian a relatat că orice hotel sau facilitate folosită de forțele americane în regiune este o „țintă legitimă”, pe măsură ce campania militară SUA-Israel împotriva Iranului intră în a patra săptămână, relatează Mirror.

Într-o declarație pe Telegram, Agenția de Știri Fars, afiliată statului iranian, a relatat că „surse bine informate” au dezvăluit că prezența forțelor americane nu este limitată la Bahrain și Emiratele Arabe Unite, ci folosesc „baze alternative și centre de cazare” în alte țări.

În relatare au fost menționate mai multe locații din trei țări unde se presupune că sunt staționate trupe americane sau se întrunesc experți străini, inclusiv locații din Liban și Siria – de pildă, hotelul de cinci stele Four Seasons Damasc– precum și un aeroport din Djibouti, în regiunea Cornul Africii.

„Orice unitate care găzduiește personal militar străin, indiferent de locația sa geografică, va fi considerată o țintă legitimă”, a scris Agenția Fars joi seara.

„Surse bine informate au subliniat că avertismentul Iranului către hotelierii din regiune este cuprinzător și definitiv, iar orice unitate care găzduiește personal militar străin, indiferent de locația sa geografică, va fi considerată o țintă legitimă pentru apărarea Republicii Islamice Iran dacă această practică nu este oprită imediat.”

Potrivit agenției de presă citate, hotelul Four Seasons Damascus din Siria a fost identificat ca un centru pentru găzduirea specialiștilor și experților străini. Un anunț pe site-ul hotelului arată că acesta „nu mai este administrat de Four Seasons Hotels and Resorts” și se închide. Alte locații, inclusiv Sheraton Damascus și Palatul Prezidențial din Damasc, „servesc drept puncte de întâlnire pentru consilieri și experți israelieni, americani și britanici”, a mai relatat agenția Fars.

În Liban, o bază logistică americană a fost activată în apropierea vechiului aeroport din Beirut, unde ar fi fost trimise trupe și echipamente. În Djibouti, pușcașii marini americani ar fi fost transferați prin Istanbul și Sofia la Aeroportul Internațional Djibouti-Ambouli, unde sunt în prezent staționați.

Avertismentul Iranului vine la doar câteva ore după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a confirmat că Washingtonul a trimis Teheranului o propunere de pace în 15 puncte și că discuțiile sunt în curs, chiar și în condițiile continuării atacurilor SUA-Israel. Peste 1.500 de persoane au fost ucise în Iran, mai mult de 1.100 în Liban și peste un milion au fost strămutate, potrivit guvernului libanez.

Declarația reflectă pozițiile Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), cu care agenția Fars este afiliată.

16 persoane au fost ucise în Israel, 13 membri ai forțelor americane au murit la o bază militară și numeroși civili au fost afectați, atât pe uscat, cât și pe mare, în regiunea Golfului.