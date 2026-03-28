Israelul a bombardat două instalații nucleare ale Iranului și două uzine siderurgice

Israelul a lansat vineri o serie de bombardamente aeriene care au vizat instalații industriale majore și obiective legate de programul nuclear din Iran, potrivit presei iraniene și unor surse israeliene de securitate, într-o escaladare a conflictului care a atras amenințări privind represalii din partea Teheranului, relatează Times of Israel.

Agenția de presă Fars din Iran a relatat că atacurile israeliene au lovit Khuzestan Steel, lângă Ahvaz, și Mobarakeh Steel, în Isfahan, două dintre cele mai mari facilități de producție de oțel din țară. O sursă de securitate israeliană a informat presa că uzinele erau parțial deținute de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și că probabil bombardamentele au provocat pagube de miliarde de dolari economiei iraniene și ar putea „paraliza” industria siderurgică a Iranului.

Loviturile par să marcheze o premieră prin atacuri ce au vizat instalații industriale iraniene care nu sunt direct legate de sectorul apărării sau de industria petrolului și gazelor. Deși președintele american Donald Trump a anunțat la începutul săptămânii că infrastructura energetică nu va fi vizată, în contextul în care Washingtonul încearcă să evite destabilizarea completă a Iranului, oficialii israelieni au sugerat că slăbirea actualului regim rămâne o prioritate.

Potrivit unei surse de securitate israeliene, premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării Israel Katz au ordonat atacurile. Katz a declarat vineri că Israelul își va intensifica campania de bombardamente împotriva Iranului. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu au emis o declarație oficială care să confirme loviturile asupra uzinelor siderurgice.

Iranul a condamnat atacurile, ministrul de externe Abbas Araghchi avertizând că Teheranul va impune un „cost GREU”.

„Israel a lovit două dintre cele mai mari fabrici de oțel din Iran, o centrală electrică și situri nucleare civile, printre alte infrastructuri. Israel susține că a acționat în coordonare cu SUA”, a transmis Araghchi într-o postare pe rețelele sociale.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a amenințat, de asemenea, cu represalii, avertizând că va viza obiective industriale din Israel și din statele din Golf. Acesta a avertizat angajații facilităților „care au acționari americani, precum și industriile grele aliate cu regimul sionist… să părăsească imediat” siturile înaintea unor posibile contraatacuri.

Pe lângă loviturile asupra infrastructurii industriale, Forțele Aeriene israeliene au anunțat că au vizat două situri legate de programul nuclear: o uzină lângă Yazd și un reactor de apă grea în Arak.

IDF a descris instalația din Yazd drept o „facilitate de extracție a uraniului” și „singura de acest fel din Iran”.

„Această instalație este singura de acest fel din Iran, unde materiile prime extrase din sol sunt supuse unor procese mecanice și chimice pentru a putea fi ulterior utilizate ca materiale precursoare pentru îmbogățirea uraniului”, a declarat armata israeliană, adăugând că este un „proces extrem de important pentru programul de arme nucleare promovat de regim”.

IDF publică imagini ale atacului asupra instalației nucleare de la Isfahan

Armata a precizat că atacurile au vizat „infrastructura centrală utilizată în procesele de producție ale sitului”. Autoritățile iraniene au confirmat lovitura asupra instalației, dar au asigurat că nu există pericol pentru populație. Organizația pentru Energie Atomică a Iranului a transmis că atacul „nu a dus la eliberarea de materiale radioactive în afara instalației și, prin urmare, nu există motive de îngrijorare pentru cetățeni sau zonele înconjurătoare”.

Yellowcake, un concentrat de uraniu sub formă de pulbere, reprezintă o etapă timpurie în procesarea combustibilului nuclear și poate fi rafinat ulterior pentru utilizări energetice sau militare.

IDF a anunțat, de asemenea, că a lovit reactorul de apă grea din Arak, vizând „infrastructura-cheie pentru producerea plutoniului pentru arme nucleare”, invocând eforturile Iranului de a restaura situl.

„Încercările repetate de reconstrucție ale regimului terorist iranian la acest sit au fost ulterior identificate. Prin urmare, IDF a lovit din nou instalația”, a transmis armata.

Presa iraniană a relatat că nu au existat victime în urma loviturii asupra Arak, adăugând că „datorită măsurilor de siguranță luate anterior, nu există niciun pericol pentru populația locală”. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat ulterior că „nu există risc de radiații, deoarece instalația nu conține material nuclear declarat”.

În ciuda modificărilor impuse prin acordul nuclear din 2015, IDF susține că instalația continuă să prezinte un risc de proliferare. Armata a afirmat că apa grea „poate fi utilizată și ca sursă de neutroni pentru arme nucleare” și a acuzat Iranul că a evitat finalizarea conversiei reactorului pentru a preveni producerea de plutoniu de calitate militară.

Între timp, ostilitățile au continuat, Iranul lansând mai multe salve de rachete balistice asupra Israelului pe parcursul zilei de vineri. Sirenele au răsunat în sudul și centrul țării, iar sistemele de apărare aeriană israeliene au interceptat mai multe rachete.

O rachetă a avut un focos cu muniție cu dispersie, răspândind submuniții pe o zonă largă și avariind un hotel, în timp ce alta a lovit o zonă deschisă. Nu au fost raportate victime.

Potrivit presei israeliene, peste 78.000 de sirene de avertizare au fost declanșate la nivel național de la începutul conflictului, în urmă cu aproape o lună. Peste 450 de rachete balistice au fost lansate din Iran, armata raportând o rată de interceptare de 92% pentru amenințările îndreptate spre zone populate și infrastructură critică.

În ciuda acestei rate ridicate de interceptare, mai multe rachete au lovit zone populate, provocând pagube semnificative. De la începutul conflictului, 15 civili israelieni și cetățeni străini au fost uciși în urma atacurilor cu rachete iraniene, precum și patru palestinieni în Cisiordania.