Miliardarul american Thomas Lee a fost găsit mort. Investitorul s-ar fi împușcat

Finanțatorul și investitorul miliardar Thomas Lee a fost găsit mort din cauza unei răni autoprovocate prin împușcare în biroul său din Manhattan, joi dimineață, au declarat surse din cadrul poliției, citate de New York Post.

Un apel la 911 anunța tragedia în jurul orei 11.10. Paramedicii sosiți în biroul său din Manhattan l-au declarat decedat pe omul de afaceri Thomas H. Lee, în vârstă de 78 de ani.

Există suspiciunea că afaceristul american s-ar fi împușcat (decesul ar fi survenit în urma unei răni de armă autoprovocate), însă cauza oficială a morții nu a fost stabilită.

„Familia este extrem de întristată de moartea lui Tom. În timp ce lumea îl cunoștea ca fiind unul dintre pionierii în domeniul capitalului privat și un om de afaceri de succes, noi îl cunoșteam ca un soț, tată, bunic, frate, prieten și filantrop devotat, care a pus întotdeauna nevoile altora înaintea propriilor nevoi", a declarat Michael Sitrick, prieten al familiei Lee și purtător de cuvânt al acesteia, într-un comunicat.

Achiziții cu efect de levier

Thomas H. Lee, considerat un pionier al capitalului privat, este unul dintre primii finanțatori care au cumpărat companii prin ceea ce acum se cheamă achiziții cu efect de levier.

În 1992, spre exemplu, a cumpărat compania Snapple și a vândut-o doi ani mai târziu, cu 1,7 miliarde de dolari, câștigând de 32 de ori mai mult decât investise, potrivit New York Post.

Însă nu totul a mers mereu conform planului, întrgistrând și eșecuri.

Cunoscut filantrop, în special pentru artă și educație, Lee a fost administrator al mai multor organizații artistice din Big Apple, printre care Lincoln Center for the Performing Arts, Museum of Modern Art și Whitney Museum of American Art.

Valoarea netă a lui Lee era estimată joi la două miliarde de dolari, potrivit Forbes.