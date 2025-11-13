Decizie șoc: AS FC Buzău dispare din fotbal. Clubul a fost exclus din toate competițiile

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) a decis excluderea oficială a echipei FC Buzău din toate competițiile, după retrogradarea din Superliga în sezonul 2024-2025.

Situația clubului s-a complicat după retrogradare. Primăria Buzău și-a retras finanțarea, iar echipa nu a mai fost înscrisă în Liga 2 pentru noul sezon. Pe 12 noiembrie, forul fotbalistic a transmis oficial decizia care marchează practic desființarea clubului.

"În temeiul art.85.2 din RD, clubul FC Buzău este exclus din toate competițiile FRF / LPF / AJF. Sub sancțiunea decăderii, persoana sancționată poate solicita motivarea deciziei în termen de trei zile de la comunicare. Hotărârea este irevocabilă" se precizează în comunicatul publicat de LPF.

Desființat după 9 ani

"FC Buzău, un club înființat în anul 2016 de către Primăria Municipiului Buzău, care a promovat în Liga a II-a, după ce au promovat un an nu au avut drept de promovare în Liga I. S-a decis apoi să fie o asociere între Primăria Buzău, CJ, reprezentanții clubului FC Buzău şi o societate privată pentru a avea o echipă care să promoveze în Liga I, ceea ce s-a şi întâmplat.

Până am promovat în Liga I, lucrurile au decurs bine pentru că am avut o promovare rapidă, după aceea managementul defectuos la club a condus astăzi ca FC Buzău, cu sintagma Gloria, să ajungă în pragul desființării.

După retrogradare s-au înscris la Liga a II-a, CJ nu mai putea susține FC Buzău pentru că am mers pe Legea 69 a sportului de performanță şi pentru neîndeplinirea obiectivului, nu mai puteam susține. Primăria Buzău din lipsă de fonduri a decis să nu mai susțină, iar mediul privat care nu a venit cu niciun aport în sezonul 2025-2026, am înțeles că vor să iasă din această asociere şi în acest sens FC Buzău se va desființa.

Având foarte multe datorii va ajunge cu siguranță pe mâna unui executor judecătoresc şi apoi tot ce mai aveau ca patrimoniu să fie scos la licitație pentru achitarea datoriilor", a explicat în iulie preşedintele interimar al CJ Buzău, Adrian Petre.