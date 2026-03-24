Trump spune că SUA au primit din partea Iranului un cadou important, legat de gaze și petrol

Președintele american Donald Trump a oferit marți o evaluare optimistă, dar destul de vagă, a discuțiilor în curs cu Iranul, anunțând că Statele Unite negociază „în acest moment” cu Iranul în vederea unui armistițiu, el precizând că emisarul său Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner, vicepreședintele JD Vance și șeful diplomației Marco Rubio iau parte la aceste discuții. „Ceea ce am spus ieri a fost absolut adevărat. Suntem în negocieri în acest moment”, a declarat el.

Vorbind la Casa Albă, în timpul ceremoniei de învestire a lui Markwayne Mullin în calitate de șef al Departamentului pentru Securitate Internă, Trump le-a spus reporterilor: „Vor încheia o înțelegere”, adăugând că Iranul ar fi făcut o concesie semnificativă. „Au făcut ceva ieri care a fost uimitor, de fapt. Ne-au oferit un cadou și cadoul a ajuns astăzi. A fost un cadou foarte însemnat, în valoare de o sumă uriașă de bani. Nu vă voi spune ce este acel cadou, dar a fost un premiu foarte important și ni l-au oferit.”

„Asta a însemnat un singur lucru pentru mine”, a continuat el. „Avem de-a face cu oamenii potriviți.”

Întrebat despre acest lucru, Trump a spus că „cadoul” este „legat de petrol și gaze”, precum și cu Strâmtoarea Ormuz, o arteră esențială pentru transporturile globale de energie. Totodată, el a susținut în alte interviuri că oficialii iranieni au fost de acord că „nu vor avea niciodată o armă nucleară”.

Fără a oferii detalii, Trump a afirmat că Statele Unite vor avea în curând un control extins, și anume control „asupra a orice ne dorim”. El a susținut, de asemenea, că războiul a avut mai mult succes decât scrie presa. americană. „Dacă citești ziarele, ai crede că suntem la egalitate, ai crede că suntem într-o luptă dificilă”, a spus Trump. „Noi zburăm liber deasupra Teheranului.”

„Putem face orice vrem”, a adăugat el, menționând că SUA au evitat să lovească o centrală electrică importantă grație unor semnale încurajatoare venite din partea negociatorilor iranieni.

Trump a sugerat, de asemenea, că evoluțiile recente din Iran echivalează cu o transformare politică. „Avem, într-adevăr, o schimbare de regim. Știți, aceasta este o schimbare a regimului, pentru că liderii sunt foarte diferiți de cei de la început și care au creat toate acele probleme”, a spus el.

El a mai dezvăluit că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost „destul de dezamăgit” de perspectiva unui acord negociat. „Pete nu voia să se încheie”, a spus Trump, adăugând că Hegseth și președintele Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, au fost „singurii doi oameni care au fost destul de dezamăgiți”.

„Nu erau interesați de o înțelegere”, a spus el. „Erau interesați doar să câștige asta.”

Conducerea Iranului a respins afirmațiile potrivit cărora ar negocia pentru o încheiere rapidă a conflictului, în condițiile în care bombardamentele reciproce între Israel și Iran au continuat marți.

Un purtător de cuvânt al înaltului comandament militar al Iranului a declarat marți că forțele sale armate nu se vor opri „până la victoria deplină”, părând să contrazică speranțele create de afirmațiile recente ale președintelui american privind negocieri productive cu Iranul.