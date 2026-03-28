Video Atac cu rachete asupra Tel Avivului: un mort și mai mulți răniți. Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde, Yemen ar fi intrat în război

Un bărbat a fost ucis și mai multe persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Tel Aviv, produs vineri noaptea, potrivit serviciilor de urgență israeliene.

Victima este un bărbat în vârstă de 52 de ani. Alți doi bărbați, de 65 și 50 de ani, au fost răniți în același atac. În sudul țării, la Kuseife, alte două persoane, de 37 și 21 de ani, au fost rănite de fragmente de șrapnel, conform Magen David Adom, echivalentul Crucii Roșii în Israel, citat de AFP.

Anterior atacului, Forțele de Apărare ale Israelului au avertizat asupra unor tiruri de rachete lansate din Iran, precizând că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru interceptarea amenințărilor.

Potrivit șefului comandamentului intern al armatei israeliene, Miki David, o rachetă cu muniție cu fragmentație a lovit un apartament dintr-un imobil rezidențial din centrul țării, provocând distrugeri majore. Proiectilul ar fi pătruns prin acoperiș, a traversat un etaj și a explodat la nivelul celui de-al doilea etaj.

Bombele cu fragmentație sunt considerate extrem de periculoase, deoarece se detonează în aer și împrăștie numeroase submuniții pe o suprafață extinsă. Atât Iranul, cât și Israelul se acuză reciproc de utilizarea acestui tip de armament.

Sirenele de alarmă au răsunat inclusiv în Ierusalim, iar explozii au fost auzite și în zona Ierihonului, în Cisiordania. Autoritățile au trimis echipe de căutare și salvare în zonele afectate.

La câteva ore după primul atac, armata israeliană a anunțat o nouă salvă de rachete îndreptată spre teritoriul său, provenind atât din Iran, cât și din Liban, unde Israelul este implicat în confruntări cu gruparea Hezbollah.

Potrivit datelor oficiale, numărul civililor uciși în Israel de la începutul conflictului, în urmă cu aproximativ o lună, a ajuns la 18.

Conflictul se extinde: rachetă lansată din Yemen

Situația de securitate s-a complicat suplimentar sâmbătă dimineață, când armata israeliană a anunțat detectarea unei rachete lansate din Yemen, marcând o nouă etapă în conflict, potrivit The Jerusalem Post.

„Am identificat lansarea unei rachete din Yemen către teritoriul israelian, iar sistemele de apărare antiaeriană sunt în acțiune pentru a intercepta această amenințare”, au anunțat Forțele de Apărare israeliene, IDF, pe Telegram.

Anunțul vine după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au amenințat că se vor alătura războiului. Gruparea face parte din așa-numita „axă a rezistenței”, alături de Hezbollah din Liban, Hamas și alte grupări pro-iraniene din regiune.