Foto Top 5 locuri secrete de pe Pământ: de ce nu ai voie să le vizitezi niciodată

Accesul interzis stârnește curiozitate, dar unele locuri de pe Pământ sunt închise din motive esențiale, care includ radiații letale, ecosisteme fragile sau pericole ascunse.

Este în natura umană să fim curioși în legătură cu locurile în care ne este interzis accesul. Însă, de cele mai multe ori, există motive întemeiate pentru care suntem ținuți la distanță. De la situri care adăpostesc materiale extrem de periculoase până la locuri unde sunt păstrate artefacte de neprețuit, revista Science Focus a dezvăluit explicațiile științifice din spatele unora dintre cele mai restricționate zone de pe Pământ.

Piciorul Elefantului (Cernobîl)

Cunoscut drept unul dintre cele mai radioactive obiecte din istorie, „Piciorul Elefantului” este o masă de aproximativ două tone de material topit, aflată sub Reactorul 4 al Centralei Nucleare de la Cernobîl, în Ucraina.

Este format dintr-un material rar numit „corium” – un amestec de combustibil nuclear și componente topite ale reactorului.

Când a fost descoperit, în 1986, la opt luni după accidentul nuclear de la Cernobîl, radiațiile erau atât de intense, încât simpla apropiere timp de trei minute putea fi fatală.

Pe măsură ce radioactivitatea a scăzut în timp, riscul s-a redus, însă expunerea rămâne periculoasă. Structuri masive din oțel și beton au fost construite în jurul centralei abandonate pentru a limita radiațiile, iar accesul în zonă este strict controlat.

Depozitul Global de Semințe din Svalbard

Acest seif subteran, extrem de securizat, adăpostește unele dintre cele mai importante mostre biologice de pe planetă.

Îngropat în permafrost, în interiorul unui munte de pe insula Spitsbergen din arhipelagul Svalbard, depozitul conține peste un milion de semințe, păstrate în condiții de maximă siguranță.

Scopul său este protejarea materialului genetic al culturilor agricole, plantelor cultivate și speciilor sălbatice, oferind o rezervă de siguranță în cazul în care alte bănci de semințe din lume sunt afectate de defecțiuni tehnice, războaie, boli sau dezastre naturale.

Lacul misterios care dispare și apoi reapare în doar câteva ore. Localnicii spun că este bântuit și vorbesc despre zgomote inexplicabile

Peșterile Lascaux

În sudul Franței se află un sit arheologic atât de valoros, încât doar câteva persoane autorizate au voie să-l viziteze.

Peșterile Lascaux adăpostesc peste 600 de picturi rupestre datând din Paleoliticul superior, vechi de aproximativ 17.000 de ani.

Inițial, peșterile au fost deschise publicului, însă numărul mare de vizitatori a avut un impact devastator asupra artei preistorice.

Respirația acestora a crescut nivelul de dioxid de carbon din aer, iar căldura corporală a modificat microclimatul interior, favorizând dezvoltarea fungilor și a lichenilor.

În 1963, accesul publicului a fost interzis, iar specialiștii au instalat sisteme de climatizare pentru a proteja picturile rămase.

Zona Roșie (Zone Rouge)

Întinsă pe o suprafață de peste 1.200 km² în nord-estul Franței, „Zona Roșie” a fost închisă încă din timpul Primului Război Mondial.

Aceste foste câmpuri de luptă sunt încă pline de muniție neexplodată, iar solul este contaminat cu substanțe toxice precum mercurul și arsenicul, provenite din arme abandonate.

În zonele cele mai afectate, pot exista până la 300 de obuze pe hectar. Echipele specializate estimează că vor fi necesari cel puțin 300 de ani pentru curățarea completă a regiunii.