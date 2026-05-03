Horoscop luni, 4 mai. Nativii unei zodii trebuie să comunice mai mult pentru a nu-și deteriora relația

Horoscop luni, 4 mai. Nativii unei zodii trebuie să comunice mai mult pentru a nu-și deteriora relația0
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 4 mai.
Berbec
Iubire - Faceţi mici surprize celor de acasă și acordaţi-le toată atenţia.
Sănătate - Dacă un anume tip de mişcare ori tratament nu vă ajută, discutaţi cu instructorul sau medicul despre ajustări.
Bani - Un adevăr delicat spus pe jumătate nu e indicat. Spuneţi criticile clar și nu veți pierde.
Taur
Iubire - Numărați până la zece și apoi vorbiți. Cuvintele pot avea dublu sens și rănesc.
Sănătate - Sistemul osteo-articular vă încetinește activitatea curentă. Faceți exerciții de stretching.
Bani - Pentru a face bani, trebuie să investiți inclusiv în voi întâi! Începeți prin a vă schimba imaginea.
Gemeni
Iubire - Lipsa comunicării poate fi o cauză a deteriorării relației cu partenerul. Nu păstrați tăcerea.
Sănătate - Rebeliunea nu vă servește, dar schimbările curajoase gândite pot avea rezultate favorabile pentru starea de bine.
Bani - Admiteți necesitatea informării și a specializării multilaterale. Faceți investiții în cursuri.
Rac
Iubire - Și distracţia devine o responsabilitate. Vi se face program, iar partenerul nu acceptă să nu participaţi.
Sănătate - Priviţi lucrurile negativist, deşi vi se pare că e realistă perspectiva. Doar că starea emoţională nu e cea mai bună.
Bani - Ocupaţi-vă de câte o sarcină pe rând. Menţineţi ordinea şi nu vă lăsaţi distras, mai ales la calcule financiare.
Leu
Iubire - Conversaţiile aduc rezultate satisfăcătoare şi ajungeţi uşor la puncte de vedere comune.
Sănătate - Stomacul vă cere un regim corect sau cel puţin să respectaţi orarul de masă şi combinaţiile.
Bani - Familia vă limitează în dorinţe. Nu vi se opune direct la iniţiative, dar vă impune condiţionări la banii comuni.
Fecioara
Iubire - Vă simțiți vulnerabil și expus, indiferent de subiectele abordate. Ceilalți încearcă să vă facă pe plac, dar sunteți greu de liniștit.
Sănătate - Fizic, aveți energie pentru a face față provocărilor de peste zi. Urmați-vă rutina și descărcați tensiunea emoțională.
Bani - Amânați sesiunile de cumpărături. Luați greu decizii chiar și pentru cele mai de bază lucruri.
*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.