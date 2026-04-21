search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea cadoului făcut de Trump lui Putin: 150 milioane dolari/zi și cum se face că unii oferă energie consumatorilor din UE la prețuri rezonabile

0
0
Publicat:

Acum a venit din nou timpul în care, tradițional, ai noștri se măcelăresc între ei cu patimă, talent și plăcere. Trump suspendă sancțiunile pentru petrolul din Rusia și Kremlinul câștigă aproximativ 150 milioane de dolari/zi din exporturi.

Timp în care românii român blocați cu cel mai mare preț din UE la energia electrică. Cu prețurile la pompă mari și care nu dau semne de scădere, mai ales că am intrat și în instabilitate guvernamentală cu Bolojan cu tot. Oricum, aproape imposibil de ghicit de ce politicienii noștri n-au scos niciun cuvințel măcar pentru a-l lăuda pe Trump, aliatul nostru strategic principal, pentru gestul creștinesc,  poate cam neașteptat pentru unii, de a face un uluitor cadou prietenului său Putin, omagiind, de ce nu, Sărbătorile Paștelui de rit și stil vechi pe care le va sărbători cu mare pompă, într-o Catedrală celebră din Moscova, Patriarhul Kiril al tuturor Rusiilor... Aveți aici https://www.reuters.com/business/energy/us-extends-waiver-allowing-countries-buy-russian-oil-2026-04-18/ știrea confirmată și comentată de colegii de la Reuters.

Desigur, pentru a fi pe deplin corecți, nici măcar Trump nu a putut anula integral sancțiunile adoptate împotriva Rusiei dar Administrația de la Washington, pe 17 aprilie, a prelungit până pe 16 mai o suspendare majoră a sancțiunilor asupra exporturilor rusești pe petrol. Provocând o reacție instantanee de satisfacție politică din partea lui Kiril Dimitriev , trimisul economic al lui Putin, care a spus că decizia americană era absolut firească deoarece această mișcare, zicea el, arată că Rusia are capacitatea de a stabiliza piața globală de energie și că este chiar „inevitabilă” continuare diminuării progresive a sancțiunilor.

Dar ar fi o copilărie să glumim pe această temă și, în acest caz, iată întrebarea logică: de ce acest gest?

Există acum o discuție extrem de intensă asupra scenariilor de risc pe care le deschide politica impusă de Trump cu gradul său de predictibilitate zero și bazată pe reacții nervoase la orice tip de eveniment (și sunt nesfârșit de multe) care par să pună sub semnul întrebării chiar relațiile internaționale politice și de securitate ale SUA.  Asta o ști și efectele se extind dramatic.

Dar, cel puțin în opinia mea, nu asta este problema. Nici pe departe.

Cred că ar trebui ca cineva, inclusiv la noi, să analizeze care a fost cu adevărat impactul sancțiunilor americane și europene asupra economiei Statelor Membre și dacă, cu adevărat, regimul sancțiunilor a fost respectat cu atâta ardoare, pentru a face pe plac prietenilor americani și a celor de la Bruxelles. Și, mai ales, dacă toți au fost atât de cuminți și obedienți cum a fost România și. E distorsiuni a produs asta. La nivelul economiei naționale, ajunsă la nivelul dezastruos de azi și în cazul buzunarelor cetățenilor români.

Nivelul global

Din păcate chiar și pentru noi, când toată această perioadă în care au funcționat sancțiunile marii aliați ai Rusiei (China, India și Turcia, pentru a nu lua decât aceste exemple). Iată o cifră care dă dreapta măsură a jocului: conform statisticilor oficiale publicat de Agenția Energia Internațională pentru Energie, veniturile obținute de Rusia din exporturile de carburanți au crescut cu 19,04 miliarde de dolari față de (doar!!) 9,75 miliarde în februarie. Atenție la identitatea piețelor de export ale Rusiei: în primul trimestru din acest an, înspre China și India se direcționează aproximativ 90% dintre exporturile rusești.

Statisticile CREA mai arată și că UE, chiar dacă din aprilie 2025 martie a interzis contractele de import de gaz rusesc pe termen scurt (decizie reconfirmată la fine de ianuarie) Moscova continuă exporturile în Europa deoarece de-abia din ianuarie 2027 vor fi interzise contractele de import pe termen lung din Rusia.

Ungaria și Bulgaria au primit carburantul necesar pe conducte, iar Belgia, Franța și Spania au cumpărat GPL...Madridul a achiziționat GPL în valoare de 355 milioane de Euro, asta însemnând o creștere de 124% într-o singură lună.....

Dacă vreodată, la modul serios, chiar vă întrebați dacă există surse de informație credibile care să vă explice cum unii pot asigura energie populației din țările lor la  costuri suportabile și Guvernul Bolojan vă oferă propria soluție plină de dramatism, atunci vă rog să consultația aici https://energyandcleanair.org/march-2026-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ analiza agregată a piețelor pe care o găsiți aici: cantități  importate/exportate, costuri, etc și gândiți-vă că, în tot acest timp, ați auzit și cealaltă poezie, cum că trebuie să face totul, că e nevoie de sacrificii șă să ne învelim cu câteva pături în plus.

Mi se pare idiot, tragic și nedrept.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie