Craiova mai face un pas spre titlu. Victorie dramatică împotriva marii rivale Dinamo

Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-1 (0-0), duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii de fotbal.

Dinamo a reușit să deschidă scorul în Bănie, în urma unei faze fixe, prin fundașul Nikita Stoinov (59), care a deviat mingea șutată de Cristian Mihai, în urma unui corner. Gazdele au egalat rapid, prin Alexandru Cicâldău (61), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Devis Epassy, la primul șut al lui Cicâldău, după o centrare a lui Nsimba, introdus pe gazon în min. 57.

Universitatea a câștigat dramatic, printr-un gol marcat de Steven Nsimba (90+1, dintr-un offsaid nesemnalizat), lansat ideal în careu de Luca Băsceanu, spre bucuria celor 25.000 de suporteri. Al treilea succes consecutiv al oltenilor în play-off-ul din Superliga i-a adus și mai aproape de titlul mult-visat. ”Juveții” au 3 puncte peste U Cluj, cu trei etape rămase de disputat.

Au marcat: Cicâldău (61), Nsimba (90+1)/ Stoinov (59).