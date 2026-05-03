4 mai: Ziua în care a murit George Enescu, unul dintre cei mai mari muzicieni români, remarcat încă din copilărie pentru talentul său excepțional

Tot pe 4 mai s-au născut Theodor Rosetti, selecționerul Anghel Iordănescu și actrița Audrey Hepburn. George Enescu a murit în noaptea de 3 spre 4 mai 1955 și a fost înmormântat în celebrul cimitir Cimetière du Père-Lachaise.

1837: S-a născut publicistul și omul politic român Theodor Rosetti, fost prim-ministru al României

Theodor Rosetti (n. 5 mai 1837, Iași sau Solești – d. 17 iulie 1923, București) a fost publicist, jurist și om politic român, prim-ministru al României în perioada 1888–1889 și membru de onoare al Academia Română. De-a lungul carierei sale, a deținut funcțiile de ministru de Finanțe în 1912 și președinte al Senatului României în 1913, în guvernul condus de Titu Maiorescu.

Una dintre personalitățile marcante ale vieții politice și culturale românești din secolul al XIX-lea, Theodor Rosetti s-a remarcat atât prin activitatea sa politică, cât și prin contribuțiile în domeniul juridic, jurnalistic și financiar. A fost unul dintre fondatorii societății literare Junimea, având un rol important în consolidarea acesteia, dar și în modernizarea sistemului bancar românesc.

A făcut studiile în străinătate. După întoarcerea în țară, a ocupat numeroase funcții importante: judecător la Tribunalul din Iași, ulterior la Curtea de Apel, iar în 1864 a fost numit prefect al județului Vaslui. De asemenea, a fost profesor de economie politică la Facultatea de Drept din Iași și a activat în diplomație, fiind comisar al guvernului român la Berlin și agent diplomatic în Germania. În 1875 a fost numit ministru al Lucrărilor Publice, iar ulterior a ajuns președinte al Curții de Casație.

În 1863, alături de intelectuali precum Iacob Negruzzi, P. P. Carp, Vasile Pogor și Titu Maiorescu, Theodor Rosetti a pus bazele societății Junimea, una dintre cele mai influente grupări culturale din istoria României. Tot lui i se atribuie alegerea numelui.

1929: S-a născut Audrey Hepburn, actriță anglo-olandeză

Audrey Hepburn (n. 4 mai 1929, în Ixelles – decedată la 20 ianuarie 1993, în Tolochenaz) a fost o actriță de film de origine anglo-olandeză, recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul din celebrul film Roman Holiday.

Considerată până astăzi un simbol al rafinamentului și eleganței feminine, Audrey Hepburn este adesea inclusă în topurile celor mai frumoase femei din toate timpurile, imaginea sa fiind folosită frecvent în campanii publicitare și editoriale de modă.

Influența sa asupra stilului vestimentar rămâne puternică și în prezent, multe dintre aparițiile sale devenind repere clasice în lumea modei. Una dintre cele mai emblematice piese purtate de actriță, celebra rochie neagră semnată de Givenchy în filmul Breakfast at Tiffany's, a fost vândută la licitație în 2006 pentru peste 462.000 de lire sterline.

La acel moment, a reprezentat al doilea cel mai mare preț plătit pentru o rochie purtată într-un film, fiind depășită doar de celebra ținută purtată de Marilyn Monroe în The Seven Year Itch, adjudecată ulterior pentru 4,6 milioane de dolari.

1932: Al Capone este transferat la închisoarea federală din Atlanta, Georgia, pentru a-și ispăși pedeapsa cu închisoarea de 11 ani pentru evaziune fiscală

La 4 mai 1932, Al Capone a fost escortat sub pază strictă într-un vagon special al trenului Dixie Flyer, cu destinația Penitenciarul din Atlanta. Transferul său către una dintre cele mai dure închisori federale din Statele Unite a atras o atenție uriașă din partea presei, transformând momentul într-un adevărat eveniment național.

În ediția din dimineața zilei de 4 mai, publicația The Atlanta Constitution scria că, odată ajuns în penitenciar, Capone urma să fie „singurul personaj de mare notorietate” dintre deținuți, ceilalți fiind considerați infractori lipsiți de anvergură. Jurnaliștii subliniau că celebrul gangster avea să se confrunte cu rutina apăsătoare a închisorii din Atlanta, fiind nevoit să respecte ordine, nu să le mai dea, așa cum fusese obișnuit în perioada sa de glorie.

Realitatea din spatele gratiilor s-a dovedit însă diferită. În scurt timp, Capone și-a folosit influența și resursele financiare pentru a obține tratamente preferențiale. Acesta ar fi introdus bani în penitenciar și s-a bucurat de privilegii neobișnuite pentru un deținut, precum un covor pentru decorarea celulei, trabucuri și acces la o mașină de scris.

Mai mult, în timp ce lucra în atelierul penitenciarului, gangsterul ar fi avut chiar probleme disciplinare după ce a montat arcuri în patul din celulă pentru un plus de confort. Până la urmă, „rutina sumbră” anunțată de presă nu a fost chiar atât de severă pentru el. Capone a petrecut doar doi ani în penitenciarul din Atlanta, fiind transferat în august 1934 la faimoasa închisoare Alcatraz.

1950: S-a născut Anghel Iordănescu, fost selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României

Anghel Iordănescu este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria clubului Steaua București. Evoluând pe postul de mijlocaș ofensiv, acesta s-a remarcat printr-o tehnică excelentă, abilitate deosebită la dribling și un multe goluri înscrise. De asemenea, era apreciat pentru viziunea sa de joc și pentru capacitatea de a anticipa mișcările adversarilor.

Întreaga sa carieră din fotbalul românesc a fost legată exclusiv de Steaua București, club în cadrul căruia a intrat încă din copilărie, în 1962, la doar 12 ani. După șase ani de pregătire în cadrul centrului de juniori, și-a făcut debutul la prima echipă în 1968, în Divizia A.

Pe parcursul activității sale în prima ligă, Iordănescu a bifat 317 apariții și a înscris 156 de goluri, performanță care l-a consacrat drept unul dintre cei mai importanți marcatori din istoria formației bucureștene.

1955: A murit George Enescu, compozitor, violonist, pianist și dirijor român

George Enescu a fost unul dintre cei mai mari muzicieni români, remarcat încă din copilărie pentru talentul său excepțional. A început să cânte la vioară la doar 4 ani, iar primele încercări de compoziție datează din perioada în care avea 5-6 ani. Și-a început formarea muzicală sub îndrumarea profesorului Eduard Caudella, iar la numai 8 ani debuta deja ca violonist, presa vieneză supranumindu-l „Mozartul român”.

Între 1888 și 1894 a studiat la Conservatorul din Viena, iar ulterior și-a continuat pregătirea la Conservatorul din Paris, unde i-a avut profesori pe unii dintre cei mai mari muzicieni ai vremii. În primii ani ai secolului XX a compus lucrări devenite emblematice, printre care Rapsodiile Române și prima sa simfonie.

Activitatea sa artistică s-a desfășurat între București și Paris, susținând turnee internaționale și promovând intens muzica românească. În 1913 a fondat un concurs național de compoziție menit să sprijine tinerele talente, iar în 1936 opera sa monumentală Oedip a avut premiera la Paris, bucurându-se de un succes remarcabil.

După instaurarea regimului comunist în România, Enescu s-a stabilit definitiv la Paris. A murit în noaptea de 3 spre 4 mai 1955 și a fost înmormântat în celebrul cimitir Cimetière du Père-Lachaise, lăsând în urmă o moștenire esențială pentru muzica universală.

1959: Are loc prima ceremonie a premiilor Grammy

Prima gală de decernare a Grammy Awards a avut loc pe 4 mai 1959, fiind găzduită de Hotelurile Beverly Hilton din Los Angeles şi New York, în aceeaşi zi, potrivit www.grammy.com. Evenimentul a marcat începutul uneia dintre cele mai prestigioase competiții din industria muzicală internațională.

Ceremonia a fost prezentată de Mort Sahl, considerat unul dintre pionierii stand-up comedy-ului modern. Printre marii câștigători ai serii s-au numărat Count Basie, Domenico Modugno și Henry Mancini, fiecare recompensat cu câte două trofee, în timp ce Ella Fitzgerald și Ross Bagdasarian au obținut câte trei premii.

Deși Frank Sinatra a condus clasamentul nominalizărilor, fiind propus la șase categorii, artistul a câștigat un singur premiu, pentru cea mai bună copertă de album, cu Only the Lonely. Distincția pentru Albumul anului a revenit materialului The Music from Peter Gunn, iar titlul de Cântecul anului a fost acordat piesei Nel Blu Dipinto di Blu (Volare).

Originile Premiilor Grammy datează din anii 1950, când, în contextul lansării proiectului Hollywood Walk of Fame, a apărut ideea creării unei distincții dedicate exclusiv performanțelor remarcabile din industria muzicală americană.

2025: Alegeri prezidențiale în România: În primul tur, George Simion, liderul de extremă dreaptă al Alianței pentru Unirea Românilor, a obținut 40,96 %

Alegerile prezidențiale din România s-au desfășurat pe 4 mai 2025, primul tur fiind urmat de turul al doilea organizat pe 18 mai. În finala electorală s-au calificat Nicușor Dan și George Simion, victoria revenindu-i lui Nicușor Dan. Acesta și-a început oficial mandatul de al șaselea președinte al României la data de 26 mai 2025.

Scrutinul a fost convocat în ianuarie 2025, după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, decizie motivată de suspiciuni privind o posibilă ingerință externă în favoarea lui Călin Georgescu, câștigătorul primului tur de atunci. Campania electorală a fost marcată de tensiuni politice și proteste, iar pe 7 martie lui Georgescu i-a fost interzisă candidatura pe fondul mai multor anchete penale. În urma acestei decizii, liderul partidului AUR, George Simion, și-a anunțat intrarea în cursa electorală.

În primul tur, George Simion a obținut 40,96% din voturi, clasându-se pe primul loc, în timp ce Nicușor Dan a acumulat 20,99%, calificându-se astfel în turul decisiv. În urma confruntării finale din 18 mai 2025, Nicușor Dan a câștigat alegerile cu 53,6% din voturi, comparativ cu 46,4% pentru contracandidatul său.

După anunțarea rezultatelor, George Simion a contestat oficial scrutinul la Curtea Constituțională a României (CCR), invocând presupuse fraude electorale. Contestația a fost însă respinsă, iar validarea mandatului lui Nicușor Dan a confirmat rezultatul alegerilor.