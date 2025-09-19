„Prințesa fantomă” din Maroc a apărut pe neașteptate în public, după ani de absență. Cine este Lalla Salma

Prințesa dispărută din Maroc, Lalla Salma, a reapărut pe neașteptate în public, vizitând copii și adulți internați, după ani de absență de la evenimentele oficiale. De la divorțul de Mohammed VI, ea a fost supranumită „prințesa fantomă”.

Marți, 16 septembrie, Lalla Salma din Maroc s-a deplasat în orașul ei natal, Fez, pentru a vizita copii și adulți internați la Spitalul Universitar Hassan II din Fez. Apariția a fost una neașteptată deoarece, de la divorțul de Mohammed VI din 2018, aceasta a fost absentă în spațiul public. De atunci, marocanii i-au dat porecla de „prințesa fantomă”, notează revista Gala.

Potrivit surselor, Lalla Salma a făcut această vizită singură, departe de mass-media, pentru a evita să fie fotografiată. Deși sosirea fostei soții a lui Mohammed VI era cunoscută, Ignacio Cembrero, colaborator la El Confidencial și expert în Maroc, susține că nimeni nu a primit autorizație să o însoțească.

Se pare că pentru această ieșire, fosta prințesă consort a beneficiat de aprobarea tacită a palatului. O premieră după șapte ani, care ridică multe întrebări.

Povestea „prințesei fantomă”

Departe de orice eveniment public de mai mulți ani, Lalla Salma reapăruse deja în iulie 2024, în Mykonos, Grecia, în compania celor doi copii ai săi, Prințul Moștenitor Moulay El Hassan și Prințesa Lalla Khadija.

Fosta soție a lui Mohammed VI este atât de intrigantă pentru că a dispărut peste noapte; divorțul de rege s-a încheiat în liniște la începutul anului 2018, fără nicio explicație publică.

Un an mai târziu, avocatul suveranului, Éric Dupond-Moretti, a confirmat oficial că ea este „fosta soție” a monarhului.

De atunci, foarte discretă, fanii regalității se întreabă ce s-a întâmplat cu ea și dacă trăiește într-o „prizonieră de aur”. „Mișcările ei sunt controlate și trebuie să ceară permisiunea dacă vrea să meargă undeva”, spune Ignacio Cembrero.