Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Prințesa Leonor, viitoarea regină a Spaniei, și-a început pregătirea la Academia Forțelor Aeriene

Publicat:

Moștenitoarea tronului spaniol a pășit pe 1 septembrie într-o nouă etapă a formării sale militare, la Academia Generală a Forțelor Aeriene din San Javier, Murcia, Spania. Leonor, în vârstă de 19 ani, va fi tratată ca un cadet obișnuit, fără privilegii speciale.

Prințesa Leonor și-a început pregătirea la Academia Forțelor Aeriene FOTO: X
Prințesa Leonor și-a început pregătirea la Academia Forțelor Aeriene FOTO: X

Ceremonia oficială de deschidere a avut loc într-un cadru solemn, în prezența ministrului Apărării, Margarita Robles, și a comandantului Academiei, colonelul Luis Felipe González Asenjo. Autoritățile militare au precizat că Prințesa Leonor va fi tratată ca un cadet obișnuit, fără privilegii speciale, așa cum s-a întâmplat și în etapele anterioare ale pregătirii sale.

În prima lună, moștenitoarea Coroanei va avea parte de o instruire intensă, cu cursuri teoretice și aproximativ 50 de ore de simulări de zbor pe aparate de ultimă generație. Ulterior, Leonor va trece la antrenamentele reale pe aeronavele Pilatus PC-21, folosite pentru pregătirea avansată a piloților militari.

Programul de pregătire include diverse tipuri de simulatoare, de la cele CBT (Computer-Based Training) până la dispozitivele avansate FTD (Flight Training Devices), care reproduc condițiile reale de zbor. Potrivit estimărilor, primul zbor al Prințesei cu un instructor ar putea avea loc peste 4-6 săptămâni, în funcție de progresul fiecărui cadet, relatează publicația Hello!.

O imagine modernă pentru armata spaniolă

Academia din San Javier are în acest an 483 de elevi, dintre care 74 sunt femei, un număr în creștere ce reflectă deschiderea forțelor armate spaniole spre diversitate.

Prințesa Leonor contribuie la această imagine modernă a armatei, asumându-și toate regulile și responsabilitățile vieții de cadet: de la purtarea uniformei și respectarea unui program strict, până la ritualuri simbolice precum „tăierea în T” la ceafă, aplicată și tatălui ei, Regele Felipe, în perioada tinereții.

Citește și: Prinţesa Leonor a Spaniei, trei ani de pregătire militară. Când va începe

Entuziasm în Murcia și San Javier

Prezența Prințesei la academie a fost întâmpinată cu entuziasm de autoritățile locale, care consideră acest moment unul cu impact național și internațional. Pe lângă atenția mediatică, sosirea Leonorei aduce și investiții în infrastructura academiei: simulatoare noi, facilități moderne de instruire și îmbunătățirea logisticii.

Moștenitoarea tronului Spaniei

Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz s-a născut pe 31 octombrie 2005 și este fiica cea mare a regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia. Odată cu urcarea pe tron a tatălui ei, în 2014, a primit titlul de Prințesă de Asturia, tradițional pentru moștenitorul Coroanei.

Fiind prima în ordinea succesiunii, Leonor este viitoarea regină a Spaniei. Chiar dacă legea succesorală favorizează băieții, ea este moștenitoarea de drept, neavând frați.

Formarea militară pe care o urmează acum este parte integrantă din pregătirea sa ca viitoare suverană, consolidându-i atât autoritatea, cât și credibilitatea. Prințesa calcă astfel pe urmele regelui Felipe al VI-lea, care a trecut și el prin academiile celor trei arme ale forțelor armate spaniole.

Europa

