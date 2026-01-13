Primul ministru al Japoniei vrea să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate

Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia.

Decizia, care a fost comunicată membrilor de rang înalt ai Partidului Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, vine în contextul în care cabinetul lui Takaichi, instalat la putere în urmă cu aproape trei luni, se bucură de o rată de aprobare ridicată, ceea ce generează speranţe că alegerile anticipate i-ar putea îmbunătăţi fragila poziţie politică, în contextul în care coaliţia de guvernare deţine doar o majoritate extrem de mică în camera inferioară, scrie Agerpres.

În cazul în care camera inferioară va fi dizolvată pe 23 ianuarie, campania oficială pentru alegerile legislative ar putea începe fie pe 27 ianuarie, fie pe 3 februarie, votul putând avea loc, eventual, pe 8 februarie, respectiv 15 februarie.

Se aşteaptă ca Takaichi să îşi anunţe oficial decizia în curând, a menţionat sursa.

Vor fi primele alegeri generale organizate sub conducerea lui Takaichi, care şi-a preluat funcţia în octombrie ca prima femeie prim-ministru al Japoniei, formând o alianţă cu Partidul Inovaţiei (JIP), după ce partidul Komeito a pus capăt parteneriatului de coaliţie de 26 de ani cu PLD din cauza gestionării de către acesta din urmă a unui scandal legat de strângerea de fonduri.

Se aşteaptă ca Takaichi să solicite aprobarea publică pentru politicile sale fiscale expansioniste, menite să stimuleze economia. Însă alegerile anticipate ar putea amâna adoptarea bugetului pentru anul fiscal 2026 până în aprilie sau mai târziu, într-un moment în care gospodăriile continuă să lupte cu preţurile ridicate.

PLD şi JIP deţin în prezent 233 de locuri în camera inferioară, ceea ce înseamnă că pierderea chiar şi a unui singur loc le-ar scădea totalul mandatelor sub majoritate în camera formată din 465 de membri.

Coaliţia de guvernământ rămâne în minoritate în Camera Consilierilor, mai puţin influentă, şi este nevoită să colaboreze cu partidele de opoziţie pentru a adopta proiecte de lege.

Alegerile anterioare pentru camera inferioară au avut loc în octombrie 2024.