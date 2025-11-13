Scandal în Japonia: premierul Sanae Takaichi doarme doar două ore pe noapte și e acuzată că încurajează supramunca

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a provocat controverse și chiar îngrijorări după ce a declarat, joi, că doarme doar două ore pe noapte. Afirmația ei a generat un val de critici și acuzații că promovează cultura supramuncii.

„Dorm aproximativ două ore, patru ore cel mult. Am impresia că îmi dăunează pielii”, a spus şefa Guvernului japonez în timpul unei audieri parlamentare, în care a fost întrebată despre durata zilei de muncă. În Japonia, se întâmplă adesea ca zilele muncitorești să fie îndelungate, relatează AFP, conform News.ro.

Declaraţia vine în contextul în care Executivul condus de Takaichi poartă negocieri privind o posibilă prelungire a orelor suplimentare de muncă, măsură pe care o prezintă drept parte a unei strategii pentru stimularea creșterii economice.

„Dacă putem crea condiţiile unei situaţii în care oamenii să poată găsi un echilibru, care să le corespundă dorinţelor între păstrarea copiilor şi responsabilităţile familiale şi să muncească în acelaşi timp şi să profite de timpul lor liber, ar fi ideal”, a adăugat Takaichi, prima femeie care conduce Guvernul Japoniei.

Premierul a apărat aceste negocieri, susţinând că nevoile angajaţilor şi angajatorilor diferă şi că orice modificare legislativă va garanta protecţia sănătăţii muncitorilor.

După ce a fost aleasă la conducerea Partidului Liberal Democrat, Sanae Takaichi a declarat că intenţionează „să uite de echilibrul muncă-viaţă personală”, afirmând: „Voi munci, munci, munci, munci şi iar munci”.

Săptămâna trecută, premierul a surprins din nou opinia publică după ce a programat o reuniune cu echipa sa la ora locală 3 dimineaţa, pentru a pregăti o sesiune parlamentară.

Echilibrul dintre muncă și viața personală este o temă sensibilă în Japonia, o țară în care nivelul ridicat de streș şi orele suplimentare excesive au dus, în cazuri extreme, la decese cauzate de epuizare. Fenomenul este cunoscut sub termenul „karoshi”.