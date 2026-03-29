Primul mesaj public al lui Nicolas Maduro, fostul președinte al Venezuelei, după „extragerea” şi arestarea sa

La aproape trei luni după capturarea lor la Caracas și transferul în SUA, Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au transmis primul mesaj public din detenție, la doar câteva zile după audierea lor la tribunal.

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, deputata Cilia Flores, aflaţi în detenţie în SUA, au transmis sâmbătă, 28 martie, un mesaj public în care cer consolidarea păcii, unitatea națională și reconcilierea, oferind totodată asigurări că sunt „fermi și senini”.

Potrivit Agerpres, acesta este primul comunicat oficial după capturarea lor la Caracas, pe 3 ianuarie, și aducerea lor în Statele Unite în cadrul unei operațiuni militare americane.

„Astăzi, mai mult ca niciodată, cerem consolidarea continuă a păcii în țară, unitatea națională, reconcilierea, iertarea și unirea tuturor. Nimeni să nu se abată de la calea dialogului, coexistenței și respectului”, au scris Nicolas Maduro și Flores în mesajele postate pe conturile lor oficiale de Telegram și X.

De asemenea, ei au precizat că se simt „bine, puternici, senini și în rugăciune permanentă” și și-au exprimat recunoștința pentru sprijinul primit prin mesaje și scrisori în perioada detenției, mulţumind poporului venezuelean pentru „atâta putere, atâta curaj și atâta solidaritate”.

Până acum, singurele informații directe despre starea lui Nicolas Maduro şi a soţiei sale veneau prin intermediul fiului său, deputatul Nicolas Maduro Guerra, care a transmis anterior mesaje de rugăciune și a declarat că tatăl său este „foarte bine” și „într-o dispoziție bună”.

Procesul și acuzațiile din Statele Unite

Mesajul de sâmbătă a fost publicat la două zile după ce Maduro și Flores au apărut în fața unui tribunal federal din New York, unde joi un judecător federal a respins cererea de clasare a dosarului penal în care cei doi sunt implicați.

Vă reamintim că Nicolas Maduro se confruntă cu patru acuzații, printre care conspirație pentru comiterea de narcoterorism și import de cocaină, în timp ce Cilia Flores este acuzată de conspirație pentru trafic de droguri și de deținere ilegală de arme.

Venezuela a anunţat că a preluat controlul asupra misiunilor diplomatice din SUA

Ziua audierii a coincis cu sosirea la Washington a unei delegații trimise de președintele interimar Delcy Rodriguez pentru a restabili și consolida legăturile cu administrația Trump și pentru a relua prezența diplomatică a Venezuelei în capitala SUA.

Misiunea, condusă de însărcinatul cu afaceri al Venezuelei, Felix Plasencia, și de viceministrul pentru Europa și America de Nord, Oliver Blanco, a început printr-o întâlnire cu subsecretarul de stat Christopher Landau, conform postărilor acestora pe rețelele sociale.

Delegarea a anunțat sâmbătă că a reluat controlul asupra misiunilor diplomatice venezuelene din SUA. Plasencia a precizat pe platforma X că guvernul său a „recuperat” clădirile consulare și că acestea vor fi „reabilitate” pentru a servi „tuturor venezuelenilor”.

Declaraţia vine în contextul în care Washingtonul preluase temporar controlul asupra ambasadei și clădirilor consulare ale Venezuelei în SUA în 2023, ca urmare a dizolvării „guvernului interimar” condus de liderul opoziției Juan Guaidó, recunoscut de Statele Unite drept președinte legitim al Venezuelei.

Departamentul de Stat al Statelor Unite nu a confirmat încă oficial transferul clădirilor, însă redeschiderea ambasadei și a birourilor consulare ar aduce beneficii directe celor aproape un milion de migranți venezueleni din SUA, permițându-le să obțină sau să își reînnoiască pașapoartele.