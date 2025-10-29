Cum au încercat americanii să determine pe pilotul lui Nicolás Maduro să-l trădeze pe liderul venezuelean

Un agent federal american ar fi făcut o propunere îndrăzneaă pilotului-șef al președintelui venezuelean Nicolás Maduro: să devieze în secret avionul prezidențial către un loc unde autoritățile Statelor Unite ar fi putut să-l rețină pe liderul de la Caracas, scrie AP.

În schimb, pilotul urma să fie recompensat generos, potrivit unei anchete bazate pe declarațiile mai multor oficiali americani actuali și foști, citați sub protecția anonimatului.

Negocierea, desfășurată în condiții de maximă discreție, a fost condusă de agentul federal Edwin Lopez, care, timp de mai bine de un an, a continuat să comunice cu pilotul prin aplicații criptate, chiar și după pensionarea sa din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

Cazul — care include elemente de thriller politic — implică avioane private de lux, întâlniri secrete într-un hangar din Republica Dominicană și o tentativă de racolare a unui apropiat al lui Maduro. Planul, rămas fără succes, ilustrează amploarea eforturilor americane de a-l înlătura de la putere pe liderul venezuelean, acuzat de Washington că a distrus democrația țării și a oferit sprijin traficanților de droguri, grupărilor teroriste și Cubei comuniste.

Operațiunea a început sub administrația Biden

Operațiunea ar fi început în aprilie 2024, în timpul administrației Biden, după ce un informator a contactat Ambasada SUA din Republica Dominicană, susținând că deține informații despre aeronavele prezidențiale venezuelene. Edwin Lopez, atunci atașat al ambasadei și agent pentru Homeland Security Investigations, a fost desemnat să investigheze.

Cele două avioane – un Dassault Falcon 2000EX și un Falcon 900EX – se aflau într-un hangar din Santo Domingo, iar reparațiile ar fi implicat utilizarea de piese americane, fapt interzis de sancțiunile impuse Venezuelei.

În timp ce ancheta federală avansa, Lopez a obținut aprobarea de a interoga piloții trimiși de Maduro pentru a recupera aeronavele. Printre aceștia se afla și generalul Bitner Villegas, pilotul personal al președintelui venezuelean și membru al gărzii prezidențiale.

Propunerea

În timpul întâlnirii, Lopez i-ar fi sugerat lui Villegas să-l transporte pe Maduro într-un loc unde Statele Unite ar fi putut să-l rețină – o bază militară americană sau un aeroport sub jurisdicție americană. În schimb, pilotul ar fi primit o recompensă substanțială și ar fi fost prezentat drept un erou al Venezuelei.

Villegas nu ar fi dat un răspuns clar, dar i-a oferit agentului numărul său de telefon, semn că ar fi putut fi interesat să continue discuțiile.

După ce aeronavele au fost confiscate de autoritățile americane pentru încălcarea sancțiunilor, Lopez a încercat din nou să-l convingă pe Villegas. Chiar și după pensionare, fostul agent a continuat să-i trimită mesaje, folosindu-se inclusiv de decizia administrației Trump de a dubla recompensa oferită pentru capturarea lui Maduro, până la 50 de milioane de dolari.

Potrivit mesajelor verificate de Associated Press, Lopez i-ar fi scris pilotului: „Încă aștept răspunsul tău”, trimițând un link către comunicatul oficial al Departamentului Justiției.

Villegas nu ar fi răspuns favorabil. Într-o ultimă conversație, el i-ar fi reproșat lui Lopez că încearcă să corupă militarii venezueleni, adăugând: „Noi, venezuelenii, suntem altfel. Nu suntem trădători.”

O manevră pentru a-l destabiliza pe Maduro

După eșecul de a-l coopta pe pilot, Lopez și alți opozanți venezueleni din exil ar fi încercat să-l pună pe Maduro în gardă. Într-o postare pe platforma X, fostul oficial american Marshall Billingslea a publicat o fotografie cu Villegas, sugerând că acesta ar fi fost implicat într-un complot. Postarea a provocat un val de speculații în presa venezueleană, iar pilotul nu a mai fost văzut câteva zile.

Câteva zile mai târziu, Villegas a apărut la televiziunea de stat, alături de ministrul de interne Diosdado Cabello, care a respins ideea că armata venezueleană ar putea fi „cumpărată” și l-a lăudat pe pilot drept „un patriot loial și neclintit”.

Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă al SUA au refuzat să comenteze, iar guvernul venezuelean nu a răspuns solicitărilor AP.