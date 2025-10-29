search
Cum au încercat americanii să determine pe pilotul lui Nicolás Maduro să-l trădeze pe liderul venezuelean

0
0
Publicat:

Un agent federal american ar fi făcut o propunere îndrăzneaă pilotului-șef al președintelui venezuelean Nicolás Maduro: să devieze în secret avionul prezidențial către un loc unde autoritățile Statelor Unite ar fi putut să-l rețină pe liderul de la Caracas, scrie AP.

Nicolas Maduro și generalul Bitner Villegas, pilotul personal al președintelui venezuelean/FOTO:X
Nicolas Maduro și generalul Bitner Villegas, pilotul personal al președintelui venezuelean/FOTO:X

În schimb, pilotul urma să fie recompensat generos, potrivit unei anchete bazate pe declarațiile mai multor oficiali americani actuali și foști, citați sub protecția anonimatului.

Negocierea, desfășurată în condiții de maximă discreție, a fost condusă de agentul federal Edwin Lopez, care, timp de mai bine de un an, a continuat să comunice cu pilotul prin aplicații criptate, chiar și după pensionarea sa din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

Cazul — care include elemente de thriller politic — implică avioane private de lux, întâlniri secrete într-un hangar din Republica Dominicană și o tentativă de racolare a unui apropiat al lui Maduro. Planul, rămas fără succes, ilustrează amploarea eforturilor americane de a-l înlătura de la putere pe liderul venezuelean, acuzat de Washington că a distrus democrația țării și a oferit sprijin traficanților de droguri, grupărilor teroriste și Cubei comuniste.

Operațiunea a început sub administrația Biden

Operațiunea ar fi început în aprilie 2024, în timpul administrației Biden, după ce un informator a contactat Ambasada SUA din Republica Dominicană, susținând că deține informații despre aeronavele prezidențiale venezuelene. Edwin Lopez, atunci atașat al ambasadei și agent pentru Homeland Security Investigations, a fost desemnat să investigheze.

Cele două avioane – un Dassault Falcon 2000EX și un Falcon 900EX – se aflau într-un hangar din Santo Domingo, iar reparațiile ar fi implicat utilizarea de piese americane, fapt interzis de sancțiunile impuse Venezuelei.

În timp ce ancheta federală avansa, Lopez a obținut aprobarea de a interoga piloții trimiși de Maduro pentru a recupera aeronavele. Printre aceștia se afla și generalul Bitner Villegas, pilotul personal al președintelui venezuelean și membru al gărzii prezidențiale.

Nicolas Maduro președintele Venezuelei/FOTO:X
Nicolas Maduro președintele Venezuelei/FOTO:X

Propunerea

În timpul întâlnirii, Lopez i-ar fi sugerat lui Villegas să-l transporte pe Maduro într-un loc unde Statele Unite ar fi putut să-l rețină – o bază militară americană sau un aeroport sub jurisdicție americană. În schimb, pilotul ar fi primit o recompensă substanțială și ar fi fost prezentat drept un erou al Venezuelei.

Villegas nu ar fi dat un răspuns clar, dar i-a oferit agentului numărul său de telefon, semn că ar fi putut fi interesat să continue discuțiile.

După ce aeronavele au fost confiscate de autoritățile americane pentru încălcarea sancțiunilor, Lopez a încercat din nou să-l convingă pe Villegas. Chiar și după pensionare, fostul agent a continuat să-i trimită mesaje, folosindu-se inclusiv de decizia administrației Trump de a dubla recompensa oferită pentru capturarea lui Maduro, până la 50 de milioane de dolari.

Potrivit mesajelor verificate de Associated Press, Lopez i-ar fi scris pilotului: „Încă aștept răspunsul tău”, trimițând un link către comunicatul oficial al Departamentului Justiției.

Villegas nu ar fi răspuns favorabil. Într-o ultimă conversație, el i-ar fi reproșat lui Lopez că încearcă să corupă militarii venezueleni, adăugând: „Noi, venezuelenii, suntem altfel. Nu suntem trădători.”

O manevră pentru a-l destabiliza pe Maduro

După eșecul de a-l coopta pe pilot, Lopez și alți opozanți venezueleni din exil ar fi încercat să-l pună pe Maduro în gardă. Într-o postare pe platforma X, fostul oficial american Marshall Billingslea a publicat o fotografie cu Villegas, sugerând că acesta ar fi fost implicat într-un complot. Postarea a provocat un val de speculații în presa venezueleană, iar pilotul nu a mai fost văzut câteva zile.

Câteva zile mai târziu, Villegas a apărut la televiziunea de stat, alături de ministrul de interne Diosdado Cabello, care a respins ideea că armata venezueleană ar putea fi „cumpărată” și l-a lăudat pe pilot drept „un patriot loial și neclintit”.

Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă al SUA au refuzat să comenteze, iar guvernul venezuelean nu a răspuns solicitărilor AP.

