În timpul unei întâlniri cu președintele finandez Alexander Stubb, la Casa Albă, liderul SUA, Donald Trump, a declarat că ar apăra „cu fermitate” Finlanda dacă ar fi atacată de Rusia.

Președintele finlandez Alexander Stubb a discutat cu Trump mai multe subiecte, inclusiv NATO, securitatea regională și perspectivele de pace în conflictele în curs, scrie The Kyiv Independent.

„Da, aș face-o”, a răspuns Trump când un jurnalist finlandez l-a întrebat dacă ar apăra Finlanda în cazul unui atac rus.

„Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi, dar nu cred că se va întâmpla… Aveți o armată foarte puternică, una dintre cele mai bune. Și, cu siguranță, vom fi acolo să ajutăm”, a adăugat.

Întrebat cum ar apăra exact Finlanda, Trump a răspuns: „cu fermitate.”

Președintele finlandez Alexander Stubb a spus că, după încetarea focului planificată între Israel și Gaza, următorul mare obiectiv diplomatic al lui Trump ar putea fi eforturile de pace între Rusia și Ucraina.

„Ucraina va fi următorul acord de pace al președintelui Donald Trump”, a declarat Stubb, adăugând că „desigur, acest acord trebuie să se mențină și sunt sigur că se va menține, deoarece toate stimulentele sunt acolo.”

Cei doi lideri au anunțat și un plan comun SUA-Finlanda pentru construirea a 11 nave spargătoare de gheață, pentru a întări securitatea națională în Arctica și a contracara influența crescândă a Chinei și Rusiei. Navele spargătoare sunt special concepute pentru a naviga prin ape acoperite de gheață.

Conform memorandumului, șantierele navale finlandeze vor construi patru dintre aceste nave, iar alte șapte vor fi construite în SUA cu asistența Finlandei.

Finlanda, un susținător ferm al Ucrainei, a aderat la NATO în 2023 ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Țara are o frontieră de 1.300 km cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.