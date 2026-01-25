Panică în spatele ușilor închise după capturarea lui Maduro. Conducerea interimară ar fi fost amenințată de SUA, potrivit unei înregistrări scurse în presă

O înregistrare scursă a unei reuniuni cu ușile închise între oficiali venezueleni și influenceri pro-guvernamentali dezvăluie modul în care conducerea interimară a țării a încercat să proiecteze rezistență pe plan intern, semnalând în același timp disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul după operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro pe 3 ianuarie, relatează The Guardian.

Ministrul comunicațiilor ține un telefon în fața unui microfon în fața unui grup de influenceri pro-regim.

Pe speaker vorbește președinta interimar a Venezuelei, Delcy Rodríguez: aceasta le transmite că, în momentul în care forțele americane l-au capturat pe dictatorul Nicolás Maduro, cabinetul său a primit un ultimatum de la SUA: au 15 minute să decidă dacă se conformează cerințelor Washingtonului „sau ne vor ucide”.

Rodríguez, fosta vicepreședintă care a preluat puterea după atacul SUA – și a fost lăudată ulterior de Donald Trump pentru că a făcut ce i s-a cerut– susține că a fost nevoită, întrucât „amenințările și șantajul sunt constante”. De asemenea, recunoaște că, procedând în acest fel, că prioritatea ei a fost „să păstreze puterea politică”.

Remarcile ei apar într-o înregistrare scursă a unei întâlniri de aproape două ore care a avut loc în Venezuela la șapte zile după atacul SUA în Venezuela.

Înregistrarea video, relatată pentru prima dată de colectivul jurnalistic local La Hora de Venezuela, oferă o perspectivă rară asupra modului în care funcționează regimul din Venezuela și dezvăluie eforturile făcute de conducerea țării pentru a recâștiga controlul asupra narațiuni după operațiunea militară a Washingtonului.

Pe fondul relatărilor conform cărora Rodríguez și alți membri ai cabinetului au purtat discuții cu SUA și emisarii acestora înainte de atac, înregistrarea dezvăluie îngrijorările figurilor supraviețuitoare ale regimului că ar putea fi etichetate drept trădătoare – și străduințele lor de a preveni fracturarea mișcării lor politice din interior.

„Singurul lucru pe care îl cer este unitate”, a spus Rodríguez

Înainte de a o pune pe difuzor, ministrul comunicațiilor de atunci, Freddy Ñáñez, încearcă să o apere pe Rodríguez, cerând să înceteze „bârfele, zvonurile, intrigile și încercările de discreditare”, adăugând că ea este „singura garanție pe care o avem că... îi putem aduce înapoi pe președinte și pe prima doamnă – dar și să întoarcem pagina și să ne reconfigurăm forțele”.

Rodríguez, care a vorbit pe speaker timp de șase minute, a spus că „doare... să trebuiască să-și asume responsabilități în aceste circumstanțe”.

Apoi, a vorbit despre operațiunea militară americană: „Amenințările au început chiar din primul minut în care l-au răpit pe președinte. Ne-au dat mie și lui Diosdado [Cabello, ministrul de interne], lui Jorge [Rodríguez, fratele președintelui interimar și președinte al Congresului] 15 minute să răspundem, altfel ne vor ucide.”

Rodríguez a spus că, la început, trupele americane „ne-au spus că [Maduro și soția sa, Cilia Flores ] au fost asasinați, nu răpiți”, iar ea, fratele ei și Cabello au răspuns că „sunt gata să aibă aceeași soartă”.

„Ne menținem această declarație până în ziua de azi, pentru că amenințările și șantajul sunt constante și trebuie să procedăm cu răbdare și prudență strategică, cu obiective foarte clare, frați și surori”, a adăugat ea, înainte de a enumera trei obiective: „să menținem pacea... să ne salvăm ostaticii... și să păstrăm puterea politică”.

Întâlnirea a fost înregistrată de pe o platformă de videoconferință – majoritatea influencerilor au fost prezenți fizic, iar alții s-au alăturat online – și nu este clar cum a fost scursă.

Conducerea interimară a Venezuelei, în dialog cu SUA

Rodríguez nu a reluat public acuzația privind o amenințare cu moartea din partea SUA, iar săptămâna aceasta, oficiali de la Washington au declarat că urmează să vină în curând în vizită în SUA

„Suntem într-un proces de dialog, de colaborare cu Statele Unite, fără nicio teamă, pentru a ne confrunta diferențele și dificultățile... și pentru a le aborda prin diplomație”, a declarat Rodríguez miercuri.

De la capturarea și predarea predecesorului său, Rodríguez pare că încercat un act fin de echilibristică, afișând sfidare pe plan intern, dar semnalând Washingtonului că este gata să coopereze cu administrația Trump.

Istoricul și analistul politic Margarita López Maya, profesoară pensionară la Universitatea Centrală din Venezuela, a declarat că este dificil de apreciat dacă chiar a existat o amenințare cu moartea.

„Ar putea fi o narațiune pe care Rodríguez însăși o construiește pentru a menține baza unită, pentru că toată lumea știe că înlăturarea lui Maduro nu s-ar fi putut produce decât cu complicitate din interior”, a spus ea.

„Cred că ceea ce negociază de fapt guvernul [venezuelan] este cum să-și salveze pielea”, a subliniat López Maya.

Controlul asupra narațiunii în plan intern

În cadrul acelei reuniuni ministrul comunicațiilor a îndemnat influencerii să fie „atenți” în privința „puriștilor” care „vor ieși public strigând că predăm țara, revoluția, trădăm” chavismul.

Ñáñez a mai susținut că „tot ce se întâmplă astăzi”, inclusiv controlul SUA asupra petrolului venezuelean , „este pur și simplu planul pe care Maduro l-a pus pe masă”, adăugând: „Nu este o concesie, un cadou sau o înfrângere; vânzarea de petrol către SUA a fost întotdeauna planul nostru”.

De la atacul american, regimul a avut o retorică aparent contradictorie, inundând rețelele de socializare și canalele Telegram cu un limbaj dur la adresa SUA, dar simultan dând curs tuturor cererilor lui Trump.

La câteva zile după ce videoclipul a fost scurs, Ñáñez a fost numit ministru al mediului în cadrul unei remanieri guvernamentale.

Una dintre primele acțiuni ale succesorului său, scriitorul Miguel Ángel Pérez Pirela, a fost să creeze un cont pe rețelele de socializare, pentru „apărarea adevărului despre Venezuela împotriva campaniilor de știri false”, o mișcare văzută ca un alt exemplu al modului în care, chiar și fără Maduro și în contextul unei apropieri de SUA, regimul rămâne fundamental același, marcat de represiune, sute de prizonieri politici și niciun calendar pentru noi alegeri.

„Avem două opțiuni: una este ca țara să se deschidă către o tranziție democratică”, a spus López Maya. „Cealaltă este cea cu care chavismul se joacă în mod clar: să asculte de SUA, dar să încerce să câștige timp pentru a vedea dacă, pe parcurs, pot rămâne la putere printr-o opțiune autoritară cu o anumite deschidere în plan economic”, a adăugat ea.

O relatare separată a The Guardian, publicată joi, indică faptul că o cooperare cu Washingtonul fusese luată în considerare înainte de capturarea lui Maduro, după ce Rodríguez și fratele ei semnalaseră în privat intermediarilor americani că vor colabora cu Washingtonul dacă Maduro ar fi înlăturat, deși nu au ajutat la răsturnarea lui. Comunicarea între Rodríguez și oficialii americani ar fi început cu câteva luni înainte și a avut loc prin intermediul unor intermediari qatarezi.