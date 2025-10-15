Reîncepe procesul de corupție care îl vizează pe Netanyahu. Premierul a fost huiduit de mai mulți manifestanți în fața tribunalului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este audiat miercuri, 15 octombrie, la un tribunal din Tel Aviv în procesul-fluviu în care este inculpat de corupţie.

El s-a prezentat la tribunal zâmbind, purtând un costum închis la culoare şi o cravată roşie, înconjurat de mai mulţi miniştri - huiduiţi de o mână de manifestanţi - la sosirea la tribunal, scrie News.ro.

Luni, preşedintele american Donald Trump i-a cerut, în Parlamentul israelian, omologului său israelian să-l graţieze pe Netanyahu - inculpat de corupţie, fraudă şi abiuz de încredere în trei dosare.

Această nouă audiere intervine la două zile după eliberarea ostaticilor din Fâşia Gaza în cadrul unui acord pe care l-a încheiat cu Hamasul, patronat de către Statele Unite, în schimbul eliberării unor deţinuţi palestinieni.

În iunie, un tribunal din Israel a anulat audierile, după ce avocații prim-ministrului au cerut instanței să-l scutească de la a depune mărturie în următoarele două săptămâni, pentru a se putea concentra asupra problemelor de securitate după încetarea focului cu Iranul și în contextul luptelor în curs din Gaza, unde sunt ținuți ostatici israelieni.

Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Acuzaţiile includ faptul că ar fi acordat privilegii grupului de telecomunicaţii Bezeq atunci când era ministru al comunicaţiilor. De asemenea, el ar fi acceptat cadouri de lux de la prieteni miliardari.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat de faptul că a încercat să să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicaţii israeliene.

În cursul procesului - care a fost amânat în mai multe rânduri de când a fost deschis în mai 2020, inclusiv înainte de deschidere -, Benjamin Netanyahu a negat mereu că a comis vreo faptă ilegală şi repetă la nesfârşit că este victima unei ”cabale” politice care vrea să-l înlăture de la putere.

Liderul Partidului Likud (dreapta), el deţine recordul celor mai mulţi ani petrecuţi la conducerea Guvernului israelian - peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.