Premierul Jponiei convoacă alegeri anticipate la început de februarie pentru a-şi consolida mandatul. Pe ce se bazează Sanae Takaichi

Premierul japonez Sanae Takaichi a anunţat luni, 19 ianuarie, că va dizolva camera inferioară a Parlamentului şi va convoca alegeri legislative anticipate pe 8 februarie, punându-şi funcţia în joc în scopul de a obţine un mandat consolidat pentru a-şi duce la îndeplinire ambiţiosul său program politic, informează EFE.

Politiciana conservatoare Sanae Takaichi Prima femeie şef de guvern din arhipelagul nipon, se bazează pe sondajele favorabile pentru a creşte scorul Partidului Liberal-Democrat (PLD, de dreapta naţionalistă) din care face parte, o formaţiune nepopulară a cărei coaliţie are o majoritate la limită, potrivit Agerpres, care citează EFE:

„Astăzi am decis să dizolv camera inferioară", înaintea alegerilor anticipate convocate „pe 8 februarie" în urma unei campanii fulger, a declarat liderul nipon în cadrul unei conferinţe de presă.

„Este potrivită Takaichi să devină prim-ministru? Am dorit să las poporul suveran să decidă", a continuat ea.

PLD guvernează Japonia aproape neîntrerupt de decenii, dar şi-a văzut popularitatea erodată de scandaluri de finanţare şi de incapacitatea de a controla o creştere rapidă a inflaţiei.

Takaichi a preluat funcţia în octombrie, fiind propulsată în fruntea partidului după ce PLD a pierdut majoritatea în ambele camere ale Parlamentului sub predecesorul său, Shigeru Ishiba.

În ciuda imaginii erodate a PLD, guvernul Takaichi domină sondajele, înregistrând o popularitate de 60% - 70%.

PLD şi noul său partener de coaliţie, Partidul Inovaţiei, au reuşit cu greu să recâştige majoritatea în camera inferioară în noiembrie, profitând de sprijinul unui grup mic de aleşi, dar această majoritate este limitată. Acest lucru ar putea împiedica adoptarea programului lui Takaichi, care include cheltuieli "proactive" pentru relansarea activităţii şi majorarea bugetului apărării.

Luni, Sanae Takaichi a declarat că doreşte să supună validării alegătorilor programul coaliţiei guvernamentale.

„Şi dacă PLD poate obţine de unul singur majoritatea în camera inferioară, acest lucru îl va ajuta să îşi promoveze politicile” fără concesii faţă de celelalte partide, explică Sadafumi Kawato, profesor la Universitatea din Tokio.

După un monumental plan de relansare adoptat la sfârşitul anului 2025, guvernul a aprobat un nou buget record (echivalentul a 665 de miliarde de euro) pentru exerciţiul financiar 2026, care începe în aprilie, promiţând să obţină cât mai repede aprobarea Parlamentului pentru a combate mai eficient inflaţia şi a susţine consumul.

Dizolvarea ar „sacrifica" nevoile gospodăriilor japoneze

În opinia partidelor de opoziţie, o dizolvare ar întârzia adoptarea bugetului.

Jun Azumi, membru al principalului partid de opoziţie, Partidul Democrat Constituţional (PDC), consideră că aceasta ar „sacrifica" nevoile gospodăriilor japoneze.

Potrivit presei, PDL, conştient de sensibilitatea subiectului, ia în considerare să facă campanie pentru a reduce impozitarea produselor alimentare cu scopul de a diminua impactul creşterii preţurilor (+2,9% anual în noiembrie, inclusiv la produsele proaspete).

Alegerile anticipate intervin, de asemenea, pe fondul tensiunilor din relaţia Japoniei cu China.

Sanae Takaichi, care l-a primit cu mare fast la Tokio pe preşedintele american Donald Trump şi a participat la summituri imediat după preluarea funcţiei, este activă pe scena internaţională. Relaţiile cu Beijingul s-au deteriorat însă după ce Takaichi a sugerat în noiembrie că ţara sa ar putea interveni militar dacă China ar lansa un atac împotriva Taiwanului.

Beijingul şi-ar putea intensifica şi mai mult presiunea dacă Takaichi va câştiga alegerile, fiind preocupată să transmită alegătorilor "mesajul că susţinerea unei conducătoare puternice ar putea genera suferinţe sporite" în special prin intermediul unor sancţiuni comerciale, estimează Mikitaka Masuyama, decan al Institutului Naţional de Studii Politice

Restricţiile anunțate de China

China a anunţat deja o înăsprire a restricţiilor asupra exportului către Japonia de produse cu „utilizare dublă", civilă şi militară, ceea ce ar putea afecta livrările de pământuri rare, componente critice.

Potrivit unui sondaj realizat de ziarul Asahi, 60% dintre persoanele intervievate se declară îngrijorate de impactul economic al deteriorării relaţiilor sino-japoneze.

Alegerile pentru camera superioară a Parlamentului din iulie, care au consfinţit pierderea majorităţii de către PLD, au înregistrat o creştere a partidului Sanseito, o formaţiune populistă care califică imigraţia drept „o invazie tăcută", în pofida proporţiei scăzute (3%) de rezidenţi născuţi în străinătate din arhipelag.

Pe această temă de interes ridicat pentru opinia publică, Sanae Takaichi ar putea anunţa rapid o înăsprire a regulilor.

În opoziţie, micul partid budist Komeito (centru-dreapta), fost partener al PLD, şi Partidul Democratic Constituţional al Japoniei au convenit să îşi unească forţele în speranţa de a-i atrage pe alegătorii indecişi.