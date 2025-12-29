search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
O mică insulă ar putea zdruncina dominaţia Chinei asupra metalelor rare

Publicat:
Ultima actualizare:

Japonia se pregăteşte să testeze extragerea unui nămol bogat în metale rare de pe fundul mării, în apropierea insulei izolate Minamitorishima, în cadrul unui efort mai amplu de reducere a dependenţei de China.

insula Minamitorishima/FOTO:X

Autorităţile de la Tokyo nu au oferit imediat un punct de vedere oficial, fiind contactate în afara programului de lucru, scrie newsweek.com.

De ce este important

Metalele rare sunt esenţiale pentru numeroase tehnologii moderne, de la baterii pentru vehicule electrice şi microcipuri, până la avioane de luptă şi sisteme radar avansate. China produce aproximativ două treimi din cantitatea globală şi şi-a demonstrat influenţa strategică în acest domeniu, limitând exporturile la începutul acestui an, pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite.

Statele Unite şi aliaţii lor din Pacific, inclusiv Japonia şi Australia, şi-au asumat angajamente pentru a creşte producţia alternativă de pământuri rare. Totuşi, experţii avertizează că aceste iniţiative vor necesita timp şi investiţii consistente înainte de a schimba semnificativ lanţurile globale de aprovizionare.

Ce se ştie până acum

Operaţiunea de testare este programată să înceapă în februarie, în apropierea atolului nelocuit Minamitorishima, situat la aproximativ 1.900 de kilometri est de Tokyo, cea mai estică insulă a Japoniei.

Între 11 ianuarie şi 14 februarie, Japonia va testa echipamente de minerit de mare adâncime pentru a evalua dacă pot fi extrase zilnic circa 350 de tone de nămol bogat în pământuri rare de la adâncimi de aproximativ 6.000 de metri. Apa de mare va fi separată local, urmând ca materialul să fie transportat pe continent pentru procesare şi rafinare.

Autorităţile japoneze spun că impactul asupra mediului va fi monitorizat constant, atât pe fundul mării, cât şi la bordul navei de exploatare. Proiectul este considerat o premieră mondială în testarea fezabilităţii extragerii nămolului de mare adâncime în scopul obţinerii de pământuri rare. Guvernul japonez a investit aproximativ 40 de miliarde de yeni în iniţiativă din 2018.

Oficialii au mai afirmat că nave ale marinei chineze au fost observate în apele din apropierea insulei în luna iunie, în timp ce o navă japoneză efectua cercetări. Potrivit acestora, incidentul a sporit îngrijorările legate de securitatea resurselor strategice.

Ce spun oficialii

Shoichi Ishii, responsabil guvernamental pentru dezvoltări maritime inovatoare, a declarat că unul dintre obiectivele Japoniei este construirea unui lanţ de aprovizionare intern pentru pământuri rare, care să asigure stabilitatea industriilor-cheie.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a subliniat, la rândul său, că întărirea rezilienţei lanţurilor de aprovizionare, inclusiv pentru pământurile rare, reprezintă „o urgenţă majoră”.

Dacă testele vor avea succes, o exploatare la scară largă ar putea începe încă din 2027. Între timp, Japonia şi Statele Unite au convenit asupra unei cooperări mai strânse în domeniul mineralelor critice, deşi detaliile financiare ale acordului rămân neclare.

