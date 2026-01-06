Premierul Gorenlandei îndeamnă la calm în fața presiunilor lui Trump. „Ţara noastră nu este potrivită pentru comparație cu Venezuela”

Premierul Jens‑Frederik Nielsen a îndemnat populaţia la calm în fața presiunilor lui Donald Trump privind Groenlanda, subliniind că nu există termeni de comparaţie cu Venezuela.

Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens‑Frederik Nielsen, a lansat un apel la calm după declarațiile repetate ale președintelui american Donald Trump, care a subliniat în ultimele zile importanța Groenlandei din punct de vedere strategic și a sugerat că insula ar putea intra sub influența SUA.

Într-o conferință de presă organizată luni, 5 ianuarie, la Nuuk, Jens‑Frederik Nielsen a ținut să clarifice faptul că situația nu justifică panica și că dialogul cu Washingtonul rămâne deschis.

„Nu ne aflăm într-o situaţie în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda. Nu aceasta este situaţia, aşa că nu este nevoie să ne panicăm. Trebuie să restabilim buna cooperare pe care am avut-o”, a declarat el.

De asemenea, a respins orice comparație între Groenlanda și Venezuela, unde SUA au desfășurat recent o operațiune militară împotriva președintelui Nicolás Maduro, evidențiind stabilitatea și tradiția democratică a insulei.

„Ţara noastră nu este potrivită pentru comparaţie cu Venezuela. Suntem o ţară democratică de mulţi ani”, a punctat Jens‑Frederik Nielsen, anunţând că intenționează să aprofundeze relațiile cu NATO și să mențină o linie directă de comunicare cu Statele Unite, evitând astfel mediatizarea subiectelor înainte de discuțiile oficiale, notează Agerpres.

Declarații și reacții oficiale

De partea cealaltă, însă,, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a recunoscut că ia în serios intențiile SUA, subliniind că orice acțiune trebuie să respecte ordinea internațională și principiile democrației, şi a avertizat că nu va tolera nicio presiune care ar putea destabiliza alianțele NATO.

„Dacă o ţară NATO atacă o altă ţară NATO, totul se va termina. Inclusiv NATO a noastră şi, în consecinţă, securitatea pe care a oferit-o de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a explicat ea, precizând că Danemarca a alocat aproape 12 miliarde de euro pentru securitatea arctică și că amenințările externe nu vor fi tolerate, iar Groenlanda își va păstra autonomia.

Aaja Chemnitz, reprezentanta Groenlandei în parlamentul danez, consideră, la rândul său, că este esențial ca populația să fie pregătită pentru orice scenariu.

„Fie că este vorba de un cablu de comunicaţii rupt sau de ameninţări din partea lui Trump, poporul groenlandez trebuie să fie pregătit”, a afirmat ea.

Toate aceste declaraţii vin după ce Donald Trump a reluat zilele acestea subiectul Groenlanda, arătând că insula este înconjurată de nave rusești și chineze și subliniind că Danemarca „nu va putea” să garanteze securitatea acesteia.

„Nu vreau să vorbesc despre Groenlanda. Hai să vorbim despre Venezuela, Rusia, Ucraina... Ne vom ocupa de Groenlanda peste două luni. Hai să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a declarat el, stârnid îngrijorări.

Totodată, şi consilieri apropiați ai lui Trump, precum Stephen Miller, au afirmat că „Statele Unite ar trebui să aibă Groenlanda”. Întrebat direct despre o posibilă intervenție militară, Miller a spus: „Nu este nevoie să ne gândim la asta sau măcar să vorbim despre asta. Nimeni nu se va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

Controversele au fost amplificate, însă, și de postarea soției sale, Katie Miller, pe X, unde a distribuit o hartă a Groenlandei colorată în culorile drapelului american, cu legenda „în curând”.