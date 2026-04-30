De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice pentru a continua lupta

Războiul dintre Statele Unite și Iran este puțin probabil să se încheie rapid, în pofida presiunilor politice și a semnalelor contradictorii venite de la Washington, scrie Financial Times.

Americii i-au trebuit 12 ani, de la primul Război din Golf din 1991 până la al doilea, pentru a scăpa de regimul lui Saddam Hussein. După capturarea dictatorului, au urmat încă câțiva ani de insurgență în Irak. Actuala Operațiune Epic Fury a președintelui american Donald Trump împotriva Iranului a devenit o căutare epică a unei ieșiri, scrie editorialistul Edward Luce într-un articol pentru FT .

Interese divergente

Teheranul vrea ca Trump să ridice blocada porturilor iraniene. În schimb, Iranul este dispus să deschidă Strâmtoarea Hormuz și să amâne discuțiile nucleare. Deși Trump ar fi respins ultima ofertă a Iranului, în acest moment nu este clar dacă va putea obține ceva mult mai bun.

Cea mai caracteristică trăsătură a acestui război este că Iranul are un stimulent pentru a-l continua. Indiferent de câte ori Trump promite o nouă „epocă de aur” pentru Orientul Mijlociu, Iranului îi va fi greu să creadă că Statele Unite nu vor reveni la ideea schimbării de regim dacă lucrurile nu merg așa cum își dorește președintele american. Trump oscilează aproape zilnic între promisiuni de „rai” și amenințări cu „iad”. Și nici măcar nu este vorba că regimul iranian este crud și fanatic, pentru că chiar și celui mai apropiat partener american i-ar fi greu să-l creadă pe Trump pe cuvânt.

Din perspectiva Iranului, cu cât Strâmtoarea Ormuz este închisă mai mult timp, cu atât este mai probabil ca Trump să-și învețe lecția. Să presupunem că Trump este de acord cu o variantă a ofertei recente a Iranului? Fiecare parte ar avea un „atu” în cazul în care discuțiile nucleare se blochează sau eșuează.

„Arma” lui Trump

„Arma” lui Trump ar fi amenințarea cu noi bombardamente, care ar include mai multe atacuri asupra conducerii iraniene, precum și asupra centralelor electrice și a instalațiilor de desalinizare. „Arma” Iranului ar fi amenințarea cu reînchiderea Strâmtorii Hormuz. Indiferent ce a spus Trump despre ambițiile nucleare ale Iranului, el a precizat clar că obiectivul său militar principal este restabilirea transportului maritim prin strâmtoare. Iranul a precizat clar că poate rezista la numeroase atacuri aeriene.

Chiar dacă părțile reușesc cumva să ajungă la un acord nuclear, acesta nu va rezolva problema programului de rachete al Iranului și amenințarea reprezentată de aliații săi regionali. Pentru statele din Golf, încetarea producției de rachete a Iranului este la fel de importantă ca renunțarea Teheranului la stocul său de uraniu îmbogățit. Modelele lor economice depind de eliminarea amenințărilor reprezentate de rachete și drone din partea Iranului.

Pentru Israel, încetarea sprijinului acordat de Iran grupărilor militante din regiune este aproape la fel de importantă ca demontarea programului nuclear al Teheranului. În orice moment, Israelul ar putea deraia acordul lui Trump prin reluarea completă a acțiunilor militare împotriva Hezbollah. Iranul ar riposta, iar situația ar reveni la punctul de plecare. Principala critică din partea lui Trump și a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu la adresa acordului nuclear Iran-SUA, mediat de fostul președinte american Barack Obama în 2015, a fost că acesta nu a reușit să atingă obiectivele menționate mai sus. Acum, Trump ar putea fi pregătit să facă ceea ce a făcut Obama.

Factori externi și rolul Chinei

Trump ar putea lua o „pauză temporară” de la blocada din Golful Persic înainte de un summit cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, în luna mai. De la revenirea la Casa Albă, Trump a insistat să se întâlnească cu Xi. După ce cei doi lideri au convenit asupra unui armistițiu în războiul comercial în octombrie anul trecut, Trump va călători în sfârșit la Beijing. Vizita în China a fost inițial programată pentru sfârșitul lunii martie, dar președintele SUA a amânat călătoria din cauza războiului cu Iranul. Trump nu va dori să amâne din nou întâlnirea.

Războaiele se termină atunci când una dintre părți câștigă sau când ambele părți sunt epuizate. Cu excepția unei operațiuni terestre americane improbabile și riscante, șansele ca oricare dintre părți să câștige sunt probabil destul de mici. Așadar, întrebarea cheie este dacă Iranul va „aștepta” operațiunea lui Trump. Și aici, rolul Chinei este crucial. Blocada de către Trump a porturilor iraniene nu pare să se aplice navelor care se îndreaptă spre China. Confiscarea proprietăților chineze ar fi echivalentă cu declararea războiului Beijingului. Trump nu își va asuma acest risc. Și asta înseamnă că regimul iranian se poate baza pe veniturile din vânzările de energie către China.

Un conflict fără final clar

Presiuni interne în SUA

Potrivit unor informații anterioare, serviciile de informații americane analizează inclusiv scenariul în care Trump ar declara unilateral victoria pentru a pune capăt conflictului.

Această opțiune este influențată și de considerente politice interne: războiul afectează popularitatea președintelui și ar putea avea consecințe asupra Partidului Republican la alegerile viitoare.

Cu toate acestea, opțiunile militare rămân pe masă, iar Iranul ar fi folosit perioada recentă de armistițiu pentru a-și reface parțial capacitățile militare.

În ansamblu, analiza sugerează că, deși Statele Unite au inițiat conflictul, ritmul și momentul încheierii acestuia ar putea depinde în mare măsură de calculele strategice ale Iranului, conchide FT.