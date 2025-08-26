Vulcanul Etna, aflat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunțat luni Institutul Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

Craterele de pe vârful vulcanului au emis cantități mari de cenușă, însă înălțimea norului vulcanic nu a putut fi estimată în noaptea de luni spre marți, 25 spre 26 august 2025, conform DPA și Agerpres.

Autoritățile italiene au ridicat alerta pentru traficul aerian la nivelul maxim, însă aeroportul internațional din Catania rămâne deschis deocamdată.

Cu o altitudine de peste 3.300 de metri, Etna este cel mai mare vulcan activ din Europa și unul dintre cele mai monitorizate. Erupțiile sale frecvente reprezintă nu doar un risc natural, ci și o atracție pentru turiștii fascinați de spectacolele naturale.

Activitatea vulcanică a Etnei nu este doar un subiect de conversație pentru pasionații de geologie, ci afectează viața de zi cu zi a mii de oameni. Erupțiile pot perturba rutinele, pot afecta agricultura și sănătatea publică, notează publicația italiană Notizie.