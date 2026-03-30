Iranul confirmă moartea comandantului Marinei Gardienilor Revoluției. Trump avertizează că țara ar putea dispărea de pe hartă

Iranul a confirmat luni, 30 martie, moartea amiralului Alireza Tangsiri, comandantul Marinei Gardienilor Revoluţiei.

„Omul direct responsabil de oeraţiunea teroristă de minare şi blocare a Strâmtorii Ormuz a fost pulverizat”, anunţa săptămâna trecută ministrul israelian al Apărării Israel Katz.

Amiralul Alireza Tangsiri, una dintre cele mai cunoscute feţe ale forţelor armate marelui public, „a murit din cauza unor răni grave”, anunţă Gardenii Revoluţiei pe site-ul lor Sepah News, potrivit News.ro.

Surse din cadrul apărării israeliene au confirmat că Armata de Apărare a Israelului (IDF) se află în spatele atacului care l-a ucis pe Tangsiri și au adăugat că atacul a avut loc la ora 3 dimineața, ora locală.

Mai mulți dintre principalii colaboratori ai lui Tangsiri din cadrul marinei au fost uciși în același atac.

Trump, noi amenințări la adresa Teheranului

De la bordul Air Force One, președintele american Donald Trump a lansat un avertisment la adresa Teheranului, afirmând că Iranul „nu va mai exista ca țară” dacă liderii săi refuză să renunțe complet la armele nucleare. Liderul de la Casa Albă a declarat că forțele iraniene sunt deja „decimate” și a pus condiții drastice pentru supraviețuirea regimului: predarea totală a tehnologiei atomice în schimbul șansei de a redeveni o națiune prosperă.

„Sunt decimați în acest moment. Vor renunța la armele nucleare. Ne vor preda tot praful nuclear. Vor face tot ceea ce vrem noi să facă și, știți ceva? Vor merge mai departe și poate vor avea din nou o țară grozavă, o țară mare. Dar dacă nu fac asta, nici măcar nu vor mai avea o țară”, a declarat Trump la bordul aeronavei Air Force One.