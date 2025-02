Plecarea fraților Tate din România, sub lupa presei internaționale

Presa internațională a scris pe larg despre cazul fraților Andrew și Tristan Tate, care au părăsit România și au ajuns joi în Florida.

The Guardian îl numește pe Andrew Tate „autointitulatul influencer misogin”. El și fratele său Tristan au zburat din România în SUA cu un avion privat, după ce procurorii le-au suspendat interdicția de călătorie și o instanță a ridicat sechestrul asigurător asupra unora dintre bunurile lor.

DIICOT a declarat că cei doi rămân „sub supraveghere judiciară” și vor trebui „să se prezinte în fața autorităților judiciare la fiecare convocare”.

Între timp, în Florida, oficialii statului au declarat că au lansat o „anchetă preliminară” în cazul familiei Tate. Într-o postare pe X, procurorul general al statului, James Uthmeier, a scris: „Florida are toleranță zero pentru traficul de persoane și violența împotriva femeilor. Dacă oricare dintre aceste presupuse infracțiuni declanșează jurisdicția Floridei, îi vom trage la răspundere”, scrie The Guardian.

SUA, val de reacții

BBC scrie despre reacțiile oficialilor americani. Când a fost întrebat despre familia Tate la Casa Albă joi, președintele Trump a spus: „Nu știu nimic despre asta”, dar frații ar fi fost subiectul unor discuții recente la nivel înalt între SUA și România.

Nu este clar ce rol, dacă este cazul, a jucat administrația lui Donald Trump în eliberarea lor, dar se spune că unul dintre cei mai importanți trimiși ai lui Trump a abordat cazul cu ministrul de Externe al României, Emil Hurezeanu, la o conferință de securitate desfășurată la Munchen la începutul acestei luni. Hurezeanu a declarat că familia Tate a fost menționată în timpul acelei conversații, dar a negat că ar fi fost presat să îi elibereze pe cei doi.

Pe lângă susținerea pentru Trump, ei au, de asemenea, legături cu personalități din administrația sa. Unul dintre avocații lui Tate, Paul Ingrassia, lucrează în prezent ca agent de legătură al Casei Albe cu Departamentul de Justiție al SUA.

Ingrassia a făcut parte din echipa care i-a reprezentat pe frații Tate într-un proces de defăimare intentat în Florida împotriva mai multor presupuse victime ale acestora. El l-a lăudat pe Tate în postări online. În una dintre acestea, din iulie 2023, el l-a numit pe Tate „o ființă umană extraordinară”, care oferă „unui Occident muribund o speranță de reînnoire”.

Despre Tate au vorbit, de asemenea, mai multe persoane din jurul lui Trump, inclusiv Donald Trump Jr și Elon Musk. Trump Jr a numit odată detenția lui Tate în România „nebunie absolută”. Musk a restabilit contul lui Andrew Tate, care fusese interzis pe X, și a sugerat, probabil în glumă, scrie BBC, că Tate ar fi un bun prim-ministru britanic.

Acuzații din Marea Britanie

Săptămâna trecută, patru presupuse victime din Marea Britanie l-au acuzat pe Andrew Tate de abuz sexual au cerut Statelor Unite să nu intervină în procesul său din România, potrivit BBC.

La acel moment, ele și-au exprimat „îngrijorarea extremă” față de informațiile conform cărora oficiali ai administrației Trump ar fi solicitat autorităților române ridicarea restricțiilor de călătorie impuse lui Andrew și Tristan Tate, ambii având cetățenie britanică și americană.

Avocatul Matthew Jury, care le reprezintă pe cele patru presupuse victime, a declarat că acestea sunt „complet uluite” de posibila implicare a administrației Trump, în timp ce guvernul român neagă existența unor astfel de presiuni din partea SUA.

„Statele Unite nu ar trebui să intervină în funcție de capriciile și preferințele politice ale lui Elon Musk și de banii pe care îi aduce Tate pe X”, a declarat avocatul femeilor pe această platformă.

„Corupția accesibilă tuturor”, scrie presa franceză

Le Figaro amintește despre declarațiile controversate făcute de Andrew Tate de-a lungul timpului. Născut în Statele Unite în 1986, acest fost sportiv profesionist de kickboxing trăiește de mai mulți ani în România, unde a declarat în trecut că apreciază „faptul că corupția este accesibilă tuturor”.

Andrew Tate se confruntă, de asemenea, cu acuzații de presupus viol în România. El și fratele său au mai fost condamnați anul trecut pentru fraudă fiscală în Marea Britanie. Deocamdată, el și Tristan au scăpat de procesul de la București din cauza unor nereguli identificate de instanțele de judecată, care suspectează că cei doi bărbați au păcălit mai multe femei pentru a le exploata sexual. Potrivit procurorilor români, victimele au fost păcălite de Andrew și Tristan, care simulau sentimente pentru ele, înainte de a fi obligate să producă filme pornografice. Ambii neagă acuzațiile, menționează Le Figaro.