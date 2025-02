Președintele SUA Donald Trump a declarat că nu știa că frații Tate au venit în America. „Verificăm”, a transmis președintele american, în timpul conferinței de presă cu premierul britanic Keir Starmer, la Casa Albă.

Frații Tate, care îl susțin pe președintele american Donald Trump, sunt acuzați în România de trafic de persoane, comportament sexual inadecvat și spălare de bani, precum și de inițierea unui grup de crimă organizată.

Președintele Donald Trump a declarat că „nu știe nimic” despre influencerul de dreapta Andrew Tate și fratele său Tristan care au aterizat pe teritoriul SUA după ridicarea interdicției de călătorie din România.

„Pur și simplu nu știu nimic despre asta. Nu știam că frații Tate au ajuns în America. Vom verifica, vă vom anunța”, a declarat Trump.

Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns joi, 27 februarie 2025, în SUA la bordul unui avion privat. Ei au dublă cetățenie, britanică și americană.

„Cazul nostru a fost clasat pe 19 decembrie în România sub administrația Biden, iar procurorul nostru a decis recent, pentru că nu avem nicio acuzație activă în instanță, să ne lase să plecăm . Aceasta este o societate democratică, ar trebui să fim nevinovați până la proba contrarie, așa cum suntem eu și fratele meu”, a declarat Andrew Tate, pe aeroportul din Florida.

Guvernatorul Ron DeSantis: „Nu sunt bineveniți, cu acest tip de comportament”

Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, republican și susținător al lui Donald Trump, a reacționat joi la informația că frații Andrew și Tristan Tate au aterizat în acest stat american.

„Florida nu este un loc în care sunt bineveniți cei cu acest tip de comportament", a declarat guvernatorul pentru presa locală, cu referire la sosirea fraților Tate. Procurorul nostru general (la nivel de stat, n.r.), James Uthmeier, analizează ce pârghii și jurisdicții statale avem pentru gestiona această situație. Nu știu cum s-a ajuns la asta. Noi nu am fost implicați. Nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media”, a spus DeSantis.

Sosirea lor în SUA are loc după ce „Financial Times” a raportat săptămâna trecută că administrația Trump a făcut presiuni asupra omologilor lor români pentru a reduce restricțiile asupra fraților în timp ce se confruntă cu acuzațiile.

Ministrul român de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că frații Tate au fost menționați în timpul scurtei sale întâlniri pe hol cu trimisul special al dlui Trump, Richard Grenell, la Conferința de Securitate de la München, la începutul acestei luni.

Procurorii români au declarat că au aprobat o cerere din partea lui Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, de a călători în afara țării, în așteptarea rezultatului unei anchete penale.

Cei doi fuseseră eliberați din arest la domiciliu, dar nu aveau voie să părăsească țara și erau obligați să se prezinte periodic la poliție.

„Cererea de modificare a obligației de a nu părăsi România a fost aprobată”, au declarat joi procurorii într-o declarație.

Frații Tate duc o serie de bătălii juridice nu numai în România, ci și în Regatul Unit și în SUA.

În 2017, Tate a fost interzis de pe ceea ce era pe atunci Twitter, cunoscut acum ca X, pentru că a spus că femeile ar trebui să „poarte responsabilitatea” de a fi agresate sexual.

În august 2022, el a fost interzis de Facebook, Instagram, TikTok și YouTube pentru încălcarea politicilor acestora, a raportat agenția britanică de știri PA Media.

În urma preluării Twitter de către miliardarul Elon Musk în 2022, Tate a fost reintegrat pe platformă. Din februarie 2025, el are 10,7 milioane de urmăritori pe X.