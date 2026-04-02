Peste 12.300 de ținte din Iran, lovite de armata americană de la începutul războiului

Armata americană a declarat că a lovit peste 12.300 de ținte în Iran în decursul actualului conflict, declanșat în urmă cu peste o lună, transmite dpa.

Comandamentul central american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a informat, într-o actualizare comunicată miercuri, că, printre cele peste 12.300 de ținte lovite, forțele sale „au avariat sau distrus” mai mult de 155 de nave.

„Forțele CENTCOM lovesc ţinte pentru a dezmembra aparatul de securitate al regimului iranian, dând prioritate amplasamentelor care reprezintă o amenințare iminentă”, a afirmat comandamentul american, scrie Agerpres.

La rândul său, armata israeliană a declarat miercuri că a executat până acum peste 800 de lovituri în Iran.

Statele Unite şi Israelul atacă Iranul începând din 28 februarie, Iranul ripostând cu lovituri asupra Israelului şi a aliaților SUA din zona Golfului.