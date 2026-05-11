Tensiunile dintre Armenia și Rusia ajung la replici tăioase: „Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”

Premierul Armeniei Nikol Pașinian a anunțat că nu va participa la summitul Uniunea Economică Eurasiatică (UEA), care va avea loc la Astana, Kazakhstan, în perioada 28–29 mai, decizia fiind motivată de campania electorală pentru alegerile parlamentare din 7 iunie, dar și de programul intern încărcat al guvernului.

În locul său, Armenia va fi reprezentată de vicepremierul Mher Grigoryan, a precizat Pașinian, adăugând că decizia a fost comunicată anterior atât președintelui Rusiei, cât și liderului Kazahstanului.

„I-am comunicat acest lucru președintelui Federației Ruse în timpul vizitei mele din aprilie. De asemenea, am informat președintele Kazahstanului cu privire la această decizie”, a declarat Pașinian, conform News.az.

Tensiuni între Erevan și Moscova

Anunțul vine pe fondul unor tensiuni diplomatice recente între Erevan și Moscova. În urmă cu câteva zile, după parada Victoriei de la Moscova, la care premierul armean nu a participat, președintele rus Vladimir Putin a făcut declarații critice la adresa Armeniei, sugerând că aceasta se îndepărtează treptat de Rusia. El a spus că Erevanul ar trebui să organizeze un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană și ieșirea din UEA.

Putin a comparat situația cu alte procese geopolitice din spațiul ex-sovietic, avertizând asupra posibilelor consecințe ale unor astfel de decizii.

Pașinian: Armenia rămâne membru cu drepturi depline al UEA

În replică, Pașinian a respins ideea unei „despărțiri” de Rusia și a subliniat că Armenia rămâne un membru activ și cu drepturi depline în cadrul uniunii.

„Nu sunt de acord cu termenul de ‘divorț’. Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria. Armenia se ghidează în relațiile interstatale după logica interstatală. Suntem membri cu drepturi depline ai UEA. Și atâta timp cât suntem membri ai UEA, participăm pe deplin la luarea tuturor deciziilor”, a declarat premierul armean.

Acesta a reiterat că Erevanul nu intenționează să afecteze relațiile cu Moscova și că dialogul bilateral se desfășoară într-un cadru „calm, respectuos și bazat pe încredere reciprocă”.

Echilibru între Est și Vest

În același timp, șeful guvernului armean a confirmat continuarea parcursului de reforme și apropierea de Uniunea Europeană, în paralel cu menținerea angajamentelor în cadrul UEA.

„Voi continua această logică. Îmi exprim respectul atât față de președintele Federației Ruse, cât și față de Rusia. În același timp, vom avansa și în cadrul legii privind aprofundarea relațiilor cu UE și aderarea la UE, adică pe calea reformelor democratice. În relațiile cu Rusia are loc o transformare inevitabilă, dar obiectivul nostru rămâne stabilitatea și dezvoltarea țării”, a mai precizat Pașinian.