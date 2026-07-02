Pașaportul american pierde din putere. SUA a ieșit din top 10 în clasamentul celor mai puternice documente de călătorie

Pașaportul Statelor Unite și-a pierdut din influență pe plan internațional și nu mai figurează în top 10 al celor mai puternice pașapoarte din lume, potrivit raportului anual Global Passport Report 2026, realizat de compania Global Citizen Solutions.

Statele Unite ocupă în prezent locul 12, la egalitate cu Franța, după ce anul trecut se aflau pe poziția a 14-a. Clasamentul ia în calcul libertatea de călătorie oferită de un pașaport, atractivitatea țării pentru investiții și calitatea vieții, notează Newsweek.

Țările cu cele mai puternice pașapoarte

Potrivit raportului, primele zece locuri sunt ocupate de:

Suedia Elveția Finlanda Germania Danemarca Țările de Jos Irlanda Regatul Unit Singapore Norvegia

Autorii studiului precizează că pașaportul american rămâne unul dintre cele mai dorite din lume, însă și-a pierdut avantajul în ceea ce privește libertatea de circulație.

De ce a coborât SUA în clasament

Potrivit raportului, principalul motiv al declinului este faptul că alte state și-au extins acordurile de călătorie fără viză, în timp ce Statele Unite au rămas în urmă.

Brazilia a reintrodus în aprilie 2025 obligativitatea vizelor pentru cetățenii americani, după ce Washingtonul nu a răspuns prin măsuri similare la eliminarea vizelor pentru brazilieni.

În același timp, China a extins accesul fără viză pentru numeroase state, însă nu și pentru cetățenii americani. De asemenea, noile proceduri de intrare introduse de Uniunea Europeană au făcut călătoriile mai birocratice pentru vizitatorii din afara blocului comunitar.

„Pașaportul american este povestea unor indicatori care evoluează în direcții diferite. Din punctul de vedere al libertății de călătorie, a coborât de pe locul 10 în 2021 pe locul 41 în 2026, reflectând faptul că alte state și-au extins rapid accesul fără viză, în timp ce Statele Unite au rămas pe loc sau chiar au pierdut teren”, a declarat Patricia Casaburi, directorul executiv al Global Citizen Solutions.

Libertatea de călătorie s-a redus semnificativ

Raportul arată că Statele Unite reprezintă „cel mai important exemplu de declin structural” din clasament.

Dacă în 2021 țara obținea cel mai mare scor din istoria raportului, cu 96,45 de puncte, în 2026 acesta a scăzut la 92,37.

În ceea ce privește mobilitatea, indicator care reprezintă jumătate din punctajul final, SUA a coborât de pe locul 10 pe locul 41 în doar cinci ani.

În prezent, cetățenii americani pot călători fără viză în 110 state, însă Statele Unite rămân una dintre cele mai restrictive destinații pentru străini. Programul american de scutire de viză acoperă doar 43 dintre cele 197 de state analizate în raport.

Un clasament separat, realizat de firma britanică Henley & Partners, plasează pașaportul american pe locul 10, la egalitate cu Islanda. Chiar și în această evaluare, însă, experții subliniază că SUA au înregistrat unul dintre cele mai accentuate declinuri din ultimii ani în rândul economiilor dezvoltate.