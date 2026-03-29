Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot românii să călătorească fără viză

România ocupă locul 6 în clasamentul global al pașapoartelor pentru 2026, cu un scor de mobilitate de 171 de puncte, plasând documentul de călătorie românesc deasupra celor eliberate de SUA, Marea Britanie, Canada, Australia sau Noua Zeelandă.

Pașaport românesc. FOTO: Shutterstock
Datele publicate de Passport Index arată că titularii unui pașaport românesc pot intra în 120 de state fără nicio formalitate prealabilă, în timp ce alte 42 de destinații oferă viză la sosire. Nouă țări acordă o autorizație electronică de călătorie (eTA), iar 27 impun viză obligatorie. Acoperirea globală se ridică la 86% din totalul statelor lumii.

Ce înseamnă locul 6 în lume

Clasamentul este dominat de Emiratele Arabe Unite, cu un scor de mobilitate de 181, cel mai ridicat din lume, reflectând o politică diplomatică agresivă dusă de Abu Dhabi în ultimul deceniu. Singapore urmează cu 175 de puncte, în timp ce Spania și Malaezia împart locul 3 cu câte 174 de puncte. Belgia, Luxemburg, Franța, Danemarca, Germania, Suedia, Olanda, Finlanda, Italia, Elveția, Grecia, Portugalia, Austria, Norvegia, Irlanda, Coreea de Sud și Japonia sunt grupate la 173 de puncte. Malta, Polonia și Ungaria urmează cu 172.

România, cu 171 de puncte, depășește Ciprul (170), Lituania (170), Noua Zeelandă (170), Regatul Unit (169), Canada (169) și Statele Unite ale Americii (167). Cu alte cuvinte, un cetățean român are teoretic mai multe opțiuni de călătorie fără viză decât un cetățean american sau britanic, o situație care ar fi părut de neconceput acum două decenii.

Unde poți merge fără bătăi de cap

Europa și spațiul Schengen sunt, evident, complet deschise. Dincolo de continentul european, tabloul este surprinzător de generos.

În Asia, Japonia și Coreea de Sud nu cer viză românilor, care pot sta până la 90 zile în fiecare dintre cele două state. Thailanda acordă 60 zile fără viză, Vietnam - 45 zile, Malaezia și Singapore câte 90 zile, Filipine - 30 zile. China a introdus recent un regim de 30 zile fără viză, o premieră pentru cetățenii români. De asemenea, potrivit Passport Index, Timorul de Est permite șederea fără viză a românilor pe o perioadă de 90 zile. Informația a fost confirmată și de un vlogger care s-a deplasat recent în acest stat situat în Oceanul Indian, între Australia și Indonezia. În schimb, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe se menționează în mod greșit că viza este obligatorie. 

În America Latină, libertatea de mișcare este și mai extinsă. Mexicul și Costa Rica primesc românii pentru câte 180 zile, fără nicio formalitate. Brazilia, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua și Panama - toate fără viză, cu șederi permise între 90 și 180 zile. Practic, întreg continentul este accesibil cu pașaportul românesc.

Africa oferă câteva surprize plăcute pentru deținătorii unui pașaport românesc. Maroc și Tunisia sunt accesibile fără viză pentru până la 90 zile. Începând din septembrie 2025, Africa de Sud permite, de asemenea, accesul și șederea românilor fără viză pentru 90 zile. Același lucru este valabil în Tanzania, Zambia, Botswana, Namibia, Gambia și Senegal, state care permit șederea timp de 90 zile fără viză. Mauritius și Seychelles, două dintre cele mai căutate destinații insulare ale continentului, sunt și ele complet deschise, la fel ca Insulele Capului Verde. Rwanda acordă 30 zile, Angola 30 zile, Eswatini 30 zile, iar Lesotho - 14 zile.

Georgia acordă cea mai generoasă perioadă de ședere fără viză din lume pentru cetățenii români: 360 de zile pe an. Armenia oferă 180 zile, Turcia - 90 zile, Ucraina 90 zile, Republica Moldova - 90 zile, Kazahstan - 30 zile, Uzbekistan - 30 zile, Kârgâzstan - 60 zile.

Destinații care rămân închise sau complicate

Restricțiile semnificative rămân în zona anglo-saxonă. Statele Unite impun viză obligatorie cetățenilor români. România trebuia să intre în programul Visa Waiver pe 31 martie 2025, dată de la care călătoriile în SUA pentru români ar fi avut loc fără vize, însă decizia a fost suspendată de administrația Trump în contextul alegerilor pentru președinție. De atunci, oficialii români caută să pună din nou acest subiect pe agenda bilaterală, mai ales că țara noastră a reușit să îndeplinească formal condițiile din legislația americană, potrivit căreia rata de refuz a solicitărilor de eliberare a vizelor trebuie să se situeze sub 3%.

Canada și Australia aplică același regim, deși Canberra și Ottawa folosesc sistemul eTA (autorizație electronică), mai puțin împovărător decât o viză clasică. India, cu peste un miliard și jumătate de locuitori, rămâne inaccesibilă fără viză. Arabia Saudită, Kuweit și Qatar, deși autoritățile de la Doha au deschis recent accesul fără viză pentru români, sunt în continuare teritorii care cer pregătire consulară prealabilă pentru unele categorii de călători.

În Africa, Nigeria, cea mai populată țară a continentului, impune viză, la fel ca Ghana. Etiopia, cel de-al doilea stat ca populație de pe continent, nu acordă acces fără viză, nici Camerun, nici Coasta de Fildeș. Congo și Republica Democrată Congo sunt și ele pe lista celor care cer viză românilor. La fel procedează Burkina Faso, Mali, Niger, Guinea, Guineea Ecuatorială, Ciad, Republica Centrafricană, Djibouti, Madagascar, Mozambic și Malawi. Libia, Sudanul și Eritreea închid lista. Kenya solicită eTA, care  se poate obține exclusiv prin intermediul platformei etakenya.go.ke, operată de autoritățile de la Nairobi. La fel, Coreea de Nord, Afganistanul, Siria, Irakul și Eritreea rămân inaccesibile călătorilor cu pașaport românesc fără viză valabilă.

În America Latină, Guyana solicită viză cetățenilor români. Aceasta se poate obţine şi la intrarea în ţară, contra sumei de 25 dolari, fiind valabilă 30 zile. 

