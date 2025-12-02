Papa Leon sugerează un „dialog” în locul unei invazii a SUA în Venezuela: „Să se caute o altă modalitate de a produce schimbarea”

Papa Leon al XIV-lea a sugerat marţi ca SUA să acorde prioritate dialogului cu Venezuela în detrimentul invaziei, pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre cele două ţări în urma desfăşurării forţelor militare americane în Marea Caraibelor, notează AFP.

„Este de preferat să se acorde prioritate dialogului şi, eventual, presiunii, inclusiv a celei economice, dar să se caute o altă modalitate de a produce schimbarea, dacă aceasta este decizia Statelor Unite”, a spus papa american, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferinţe de presă, la bordul avionului de întoarcere dintr-o vizită în Liban.

„Declaraţiile venite din Statele Unite sunt foarte inconsistente. Pe de o parte, se pare că a existat o conversaţie telefonică între cei doi preşedinţi. Pe de altă parte, există acest risc, această posibilitate a unei acţiuni, a unei operaţiuni, inclusiv invadarea teritoriului venezuelean", a adăugat Leon al XIV-lea.

„Căutăm modalităţi de a calma situaţia”

Papa a subliniat că nu ştie mai multe.

„La nivelul Conferinţei Episcopale, (...) căutăm modalităţi de a calma situaţia" pentru „bunăstarea oamenilor", a adăugat liderul celor 1,4 miliarde de catolici, precizând că în primul rând oamenii „suferă în astfel de situaţii, nu autorităţile”.



Statele Unite au desfăşurat, din august, nave de război şi forţe militare în Marea Caraibelor în numele luptei împotriva traficului de droguri.

Preşedintele Donald Trump justifică acest lucru acuzându-l pe omologul său venezuelean că gestionează un cartel al drogurilor. Caracasul neagă acest lucru şi răspunde că obiectivul Washingtonului este de a-l răsturna pe preşedintele venezuelean şi de a prelua controlul asupra petrolului ţării.