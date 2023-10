Un medic din Gaza și-a primit copilul mort în spital, ucis de bombardamente. Tragedia, relatată de dr. Amin Zahra de la Brașov

Un tânăr israelian, devenit medic anestezist în România, a relatat tragedia prin care a trecut un medic din Gaza, care a primit la spital trupul neînsuflețit al propriului său copil.

Medicul Amin Zahra din Israel, născut la granița cu Palestina, a venit la studii în România în urmă cu 13 ani. A absolvit Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timișoara, a lucrat la Spitalul din Ploiești, iar în prezent este medic Specialist Anestezie si Terapie Intensivă a Spitalul Județean Brașov.

De trei ani, Amin Zahra a obținut cetățenia română.

Doctorul Amin Zahra, fost medic ATI la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești și membru al echipei SJU Brașov, a publicat luni seară, 16 octombrie 2023, un mesaj cutremurător pe contul personal de socializare.

„Ieri, un medic din Gaza, în timp ce salva oameni răniți în bombardamente, a primit și trupul fără viață al propriului copil. Astăzi, un alt medic a primit vestea că tatăl și fratele lui și-au pierdut viața în bombardamente. Suntem medici și am fost pregătiți pentru a salva vieți, însă nimeni nu ne-a pregătit să suportăm durerea de a nu putea salva viața celor dragi. Suntem medici și am fost învățați să avem respect pentru viață, să fim puternici, să nu stăm în genunchi în fața morții, dar în ultimele zile am văzut medici îngenuncheați de durerea propriei neputințe, medici pentru care singurele mijloace de a salva oameni mai sunt cele două mâini și cunoștințele acumulate”, a precizan dr. Amin Zahra.

În Gaza nu e apă, nu e curent electric, nu e mâncare, iar civilizația pare că s-a stins într-o beznă adâncă, din care, ca un ecou, se înalță doar strigătele disperate ale mamelor ce își plâng copiii.

Medicul Amin Zahra a devenit cunoscut publicului din România, în mod deosebit, în timpul pandemiei, atunci când a relatat în nenumărate rânduri despre cazurile COVID-19, promovând, totodată, și vaccinarea.