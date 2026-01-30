Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate

Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite și în special din Dubai atrage un număr tot mai mare de români cu venituri medii și profesii obișnuite, care până recent nu se regăseau în profilul clasic al investitorului român, aceste achiziții fiind până de curând apanajul celor cu venituri substanțiale.

Datele oficiale arată că vânzările de proprietăți din EAU către cetățeni români au crescut cu aproximativ 40% în 2025, comparativ cu anul anterior.

„Această tendință este susținută de accesul facil la finanțare ipotecară, profituri ridicate din chirii și un cadru legal care oferă investitorilor străini aceleași drepturi și protecție ca și rezidenților locali. Toate băncile din Emiratele Arabe Unite acceptă clienți români pentru credite ipotecare, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile standard de eligibilitate: venituri dovedite (salariu, dividende), extras de cont bancar, venit lunar, de regulă, peste 1800 de euro, economii minime de aproximativ 10.000 de euro, iar avansul minim necesar pentru accesarea directă a unei ipoteci este, în practică, de 35–40%”, precizează expertul în imobiliare Cristina Stoian.

În cazul în care cei interesați să achiziționeze un imobil în Dubai sau Abu Dhabi nu dispun de capital inițial, există soluții alternative: plata unui depozit de 20%, continuarea plăților pe durata construcției până la 40–50%, refinanțarea sumei rămase prin ipotecă la finalizarea proiectului. Acest mecanism le permite investitorilor să obțină profit ridicat cu un capital inițial mai mic.

În acest moment, dobânzile ipotecare în Emiratele Arabe Unite pot fi fixe, pentru o perioadă între 2 și 5 ani, în prezent în jur de 3,99–4%,sau variabile în jur de 5,2%. În ceea ce privește randamentul, profitul generat în urma achiziționarii unui imobil în această țară, o proprietate achiziționată cash poate genera un randament anual de 8–10% în zonele ultracentrale din Dubai (Downtown, Creek Harbour), acestea fiind mai reduse, de 4–6% în alte zone în funcție de clădire, locație și strategia de închiriere.

Investitorii străini beneficiază în Emiratele Arabe Unite de aceleași drepturi legale ca și investitorii locali. Proprietatea reprezintă garanția creditului, similar sistemului din România, însă diferența majoră este profitabilitatea net superioară. În cazul în care dezvoltatorul întârzie finalizarea proiectului, plățile sunt corelate strict cu stadiul construcției. Investitorul poate opri plățile până la emiterea certificatului oficial de finalizare, moment în care poate accesa ipoteca fără riscul pierderii investiției.

Nu se plăteşte TVA, nici taxe pe venituri din chirii

Un alt avantaj este că taxele şi impozitele anuale pe proprietate şi pe chirii sunt inexistente în Dubai, după cum a declarat recent consultantul în turism Răzvan Pascu.

„Cei care doresc să investească sunt nevoiţi să achite doar comisionul unic pentru tranzacţii imobiliare. Taxa se numeşte DLD şi este de 4 la sută, se achită către Guvern doar o singură dată, după achiziţie. Cu alte cuvinte, nu se plăteşte TVA la achiziţia proprietăţilor rezidenţiale şi nici taxe pentru veniturile obţinute din chirii sau taxe anuale pe proprietate”, a explicat Răzvan Pascu.

Rentabilitatea ridicată a investiţiei este principalul scop al celor care se aruncă într-o asemenea afacere.

„Pe termen lung, randamentul net al închirierilor de locuinţe în Dubai este între 4 şi 7 la sută pe proiectele gata construite sau de 10-15% pe proiectele off-plan. Aici contează, bineînţeles, costul de achiziţie versus calitate, pentru că sunt multe proiecte care promit calitate, dar în realitate nu au livrat ce au promis. Desigur, contează şi sistemul de achiziţie în rate la dezvoltator pe perioada construcţiei, care face ca per total randamentul investiţiei să crească pentru că practic nu blochezi toţi banii de la început, ci îi plăteşti în rate”, a adăugat Pascu.

Zero impozit pe salarii

De altfel, Dubai oferă un mediu fiscal extrem de atractiv, caracterizat prin absența impozitului pe venitul persoanelor fiziceși un impozit pe profit corporativ de doar 9% pentru venituri ce depășesc 375.000 AED (moneda locală dirham). Există un TVA de 5% pentru majoritatea bunurilor și serviciilor, însă nu se aplică taxe pe dividende sau câștiguri de capital, potrivit Two Continents.

Principale condiții fiscale în Dubai: