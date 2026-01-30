search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate

0
0
Publicat:

Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite și în special din Dubai atrage un număr tot mai mare de români cu venituri medii și profesii obișnuite, care până recent nu se regăseau în profilul clasic al investitorului român, aceste achiziții fiind până de curând apanajul celor cu venituri substanțiale. 

Cartier din Dubai
Tot mai mulți români cumpără locuințe în EAU. Foto Pixabay

Datele oficiale arată că vânzările de proprietăți din EAU către cetățeni români au crescut cu aproximativ 40% în 2025, comparativ cu anul anterior.

Această tendință este susținută de accesul facil la finanțare ipotecară, profituri ridicate din chirii și un cadru legal care oferă investitorilor străini aceleași drepturi și protecție ca și rezidenților locali. Toate băncile din Emiratele Arabe Unite acceptă clienți români pentru credite ipotecare, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile standard de eligibilitate: venituri dovedite (salariu, dividende), extras de cont bancar, venit lunar, de regulă, peste 1800 de euro, economii minime de aproximativ 10.000 de euro, iar avansul minim necesar pentru accesarea directă a unei ipoteci este, în practică, de 35–40%”, precizează expertul în imobiliare Cristina Stoian.

În cazul în care cei interesați să achiziționeze un imobil în Dubai sau Abu Dhabi nu dispun de capital inițial, există soluții alternative: plata unui depozit de 20%, continuarea plăților pe durata construcției până la 40–50%, refinanțarea sumei rămase prin ipotecă la finalizarea proiectului. Acest mecanism le permite investitorilor să obțină profit ridicat cu un capital inițial mai mic.

În acest moment, dobânzile ipotecare în Emiratele Arabe Unite pot fi fixe, pentru o perioadă între 2 și 5 ani, în prezent în jur de 3,99–4%,sau variabile în jur de 5,2%. În ceea ce privește randamentul, profitul generat în urma achiziționarii unui imobil în această țară, o proprietate achiziționată cash poate genera un randament anual de 8–10% în zonele ultracentrale din Dubai (Downtown, Creek Harbour), acestea fiind mai reduse, de 4–6% în alte zone în funcție de clădire, locație și strategia de închiriere.

Investitorii străini beneficiază în Emiratele Arabe Unite de aceleași drepturi legale ca și investitorii locali. Proprietatea reprezintă garanția creditului, similar sistemului din România, însă diferența majoră este profitabilitatea net superioară. În cazul în care dezvoltatorul întârzie finalizarea proiectului, plățile sunt corelate strict cu stadiul construcției. Investitorul poate opri plățile până la emiterea certificatului oficial de finalizare, moment în care poate accesa ipoteca fără riscul pierderii investiției.

Nu se plăteşte TVA, nici taxe pe venituri din chirii

Un alt avantaj este că taxele şi impozitele anuale pe proprietate şi pe chirii sunt inexistente în Dubai, după cum a declarat recent consultantul în turism Răzvan Pascu.

Cei care doresc să investească sunt nevoiţi să achite doar comisionul unic pentru tranzacţii imobiliare. Taxa se numeşte DLD şi este de 4 la sută, se achită către Guvern doar o singură dată, după achiziţie. Cu alte cuvinte, nu se plăteşte TVA la achiziţia proprietăţilor rezidenţiale şi nici taxe pentru veniturile obţinute din chirii sau taxe anuale pe proprietate”, a explicat Răzvan Pascu.

Rentabilitatea ridicată a investiţiei este principalul scop al celor care se aruncă într-o asemenea afacere.

Pe termen lung, randamentul net al închirierilor de locuinţe în Dubai este între 4 şi 7 la sută pe proiectele gata construite sau de 10-15% pe proiectele off-plan. Aici contează, bineînţeles, costul de achiziţie versus calitate, pentru că sunt multe proiecte care promit calitate, dar în realitate nu au livrat ce au promis. Desigur, contează şi sistemul de achiziţie în rate la dezvoltator pe perioada construcţiei, care face ca per total randamentul investiţiei să crească pentru că practic nu blochezi toţi banii de la început, ci îi plăteşti în rate”, a adăugat Pascu.

Zero impozit pe salarii

De altfel, Dubai oferă un mediu fiscal extrem de atractiv, caracterizat prin absența impozitului pe venitul persoanelor fiziceși un impozit pe profit corporativ de doar 9% pentru venituri ce depășesc 375.000 AED (moneda locală dirham). Există un TVA de 5% pentru majoritatea bunurilor și serviciilor, însă nu se aplică taxe pe dividende sau câștiguri de capital, potrivit Two Continents.  

Principale condiții fiscale în Dubai:

  • Impozit persoane fizice: Zero impozit pe salarii sau venituri din investiții pentru rezidenți.
  • Impozit corporativ: 9% aplicat companiilor doar la un profit net anual de peste 375.000 AED (aprox. 88.500 EUR).
  • TVA: Rata standard este de 5%.
  • Rezidența fiscală: Este necesară obținerea unui Certificat de Rezidență Fiscală și mutarea centrului intereselor vitale (locuință, familie, conturi) pentru a evita dubla impunere, conform Two Continents.
  • Achiziții imobiliare: Se plătește o taxă unică de înregistrare de 4% din valoarea proprietății,
  • Costuri înființare firmă: Costurile variază între 10.000 și 40.000 AED, 
Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
O sumă de 6 milioane de euro, motivul pentru care PNL ar putea să-i retragă sprijinul premierului Bolojan. Scandal fără precedent în interiorul partidului
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
„Se schimbă banii în România. Nu cu mult”. Bancnotele vor arăta diferit începând cu 2026
antena3.ro
image
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
observatornews.ro
image
Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
„Două mingi” sau „două mingii”: Care este forma corectă în română
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a semnat sentința lui Dennis Politic după FCSB – Fenerbahce 1-1: „Îl dau! M-am convins!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ ANM! Traseul ciclonului polar care lovește vineri România. Iarna revine în forță cu ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a găsit vinovații în cazul uciderii lui Mario. Ce vrea să facă președintele
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică