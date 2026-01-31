Cum a reușit fiul liderului suprem al Iranului să construiască un imperiu imobiliar în Europa și Dubai

Mojtaba Khamenei a acumulat investiții internaționale extinse, în timp ce dificultățile economice din țară au declanșat cele mai violente proteste din Iran din ultimele decenii.

Pe o stradă înconjurată de copaci din nordul Londrei, cunoscută sub numele de „Billionaire's Row” (Strada miliardarilor), o serie de vile în mare parte goale se află în spatele unor garduri vii înalte și porți întunecate. În timp ce copiii merg la școală, paznici privați în SUV-uri de culoare închisă patrulează în exterior.

În spatele fațadelor acestor case de lux de pe Bishops Avenue se ascunde o rețea care se întinde de la Teheran la Dubai și Frankfurt. Proprietarul final, prin intermediul mai multor companii fantomă, este unul dintre cei mai puternici oameni din Orientul Mijlociu: Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem al Iranului, scrie Bloomberg.

Clericul în vârstă de 56 de ani, considerat un potențial succesor al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, supraveghează un imperiu investițional în expansiune, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect și evaluării unei agenții de informații occidentale de prim rang. Persoanele respective au afirmat că, deși Khamenei junior se abține să înregistreze active pe numele său, el a fost implicat direct în tranzacții, unele dintre ele datând cel puțin din 2011.

Puterea sa financiară a cuprins totul, de la transportul maritim în Golful Persic până la conturi bancare elvețiene și proprietăți de lux britanice în valoare de peste 100 de milioane de lire sterline (138 de milioane de dolari), spun persoanele care au solicitat anonimatul din teama de represalii sau pentru că nu sunt autorizate să vorbească public. Împreună, rețeaua de firme l-a ajutat pe Khamenei să canalizeze fonduri – estimată la miliarde de dolari – către piețele occidentale, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA în 2019.

Acestea includ proprietăți imobiliare de lux — o casă a costat 33,7 milioane de lire sterline când a fost cumpărată în 2014 — în câteva dintre cele mai exclusiviste cartiere din Londra, o vilă într-o zonă supranumită „Beverly Hills din Dubai” și hoteluri europene de lux de la Frankfurt la Mallorca. Fondurile pentru tranzacții au fost transferate prin conturi bancare din Marea Britanie, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite, potrivit documentelor consultate de Bloomberg și de persoane familiarizate cu acest subiect. Fondurile provin în principal din vânzările de petrol iranian, au afirmat aceste persoane.

Niciunul dintre documentele consultate de Bloomberg nu menționează active înregistrate direct pe numele lui Khamenei. În schimb, multe dintre achiziții apar pe numele unui om de afaceri iranian, Ali Ansari, sancționat de Marea Britanie în octombrie.

Mass-media de stat din Iran îl descrie pe Liderul Suprem și familia sa — parte a unei mișcări revoluționare care a răsturnat monarhia în 1979 în numele săracilor și al islamului — ca ducând o viață austeră și pioasă. Nu există indicii că familia ar fi folosit activele străine pentru a-și finanța un stil de viață luxos. Totuși, averea ascunsă a tânărului Khamenei contrazice imaginea de evlavie promovată de regim, mai ales în contextul creșterii sărăciei și al tulburărilor și protestelor generalizate împotriva Republicii Islamice, care au contribuit la mobilizarea sprijinului pentru detronarea monarhiei și au dus la moartea a mii de oameni în Iran de la începutul anului.

Furia îndreptată împotriva nivelului ridicat de corupție economică și proastei gestionări a regimului vizează adesea aghazadeh, un termen peiorativ folosit pentru a descrie copiii elitei acuzați că au acumulat averi uriașe datorită relațiilor politice ale rudelor lor.

O anchetă Bloomberg News, care a durat un an, dezvăluie modul în care influența financiară a familiei s-a extins dincolo de granițele Republicii Islamice.

Figură puternică a sistemului politic iranian

Considerat pe scară largă o figură puternică din culisele sistemului politic iranian, cu legături strânse cu Garda Revoluționară Islamică a țării, Mojtaba Khamenei a evitat în mare măsură atenția publicului, chiar dacă influența sa a crescut și s-a intensificat dezbaterea cu privire la cine îl va înlocui pe tatăl său în vârstă de 86 de ani ca viitor lider absolut al Iranului.

Întrebările legate de succesiune apar într-un moment în care Teheranul pare mai slab din punct de vedere strategic decât în aproape orice alt moment de când ayatollahul Ali Khamenei a preluat funcția supremă în 1989, ca urmare a economiei afectate de sancțiuni, a atacurilor militare israeliene și americane de anul trecut și a erodării influenței sale regionale în urma conflictului din Gaza.

Povestea portofoliului de investiții în străinătate al lui Khamenei ilustrează modul în care elita iraniană a reușit să transfere capital în străinătate, în ciuda faptului că țara a fost supusă unuia dintre cele mai dure regimuri de sancțiuni din istorie în ultimele două decenii, din cauza programului său nuclear și a sprijinului acordat grupurilor armate care se opun Israelului și politicii occidentale în Orientul Mijlociu. Aceste presiuni economice s-au intensificat de când Donald Trump a revenit la putere în 2025. Însă, potrivit experților în finanțe ilicite, slăbiciunile sistemului financiar global, de la registrele laxe ale beneficiarilor efectivi până la aplicarea limitată a sancțiunilor, pot permite rețelelor clandestine să prospere. Președintele SUA a sporit presiunea asupra Iranului miercuri, amenințând cu lovituri militare asupra programului său nuclear.

„Mojtaba deține participații majore sau controlul de facto asupra diverselor entități din Iran și din străinătate”, afirmă Farzin Nadimi, cercetător principal la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat, care a studiat imperiul financiar al familiei Khamenei. „Când analizezi rețeaua sa financiară, Ali Ansari este principalul titular al conturilor sale. Acest lucru îl poziționează pe Ansari ca unul dintre cei mai influenți oligarhi din țară în prezent.”

Într-o declarație făcută prin intermediul avocatului său, Ansari a spus că „neagă cu tărie că ar fi avut vreodată vreo relație financiară sau personală cu Mojtaba Khamenei” și și-a exprimat intenția de a contesta sancțiunile impuse de Marea Britanie. Khamenei nu a răspuns la solicitările de comentarii trimise pe 12 ianuarie prin intermediul ministerului iranian de externe și al ambasadelor țării în Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie.

Omul cu banii lui Mojtaba

Ali Ansari, un magnat al construcțiilor în vârstă de 57 de ani, a fost descris anul trecut de autoritățile britanice ca fiind un „bancher și om de afaceri iranian corupt”, fiind sancționat pentru „sprijinul financiar” acordat activităților IRGC din Iran – o ramură puternică a armatei – care raportează direct Liderului Suprem și care este ea însăși sancționată de Regatul Unit. Ansari nu face obiectul niciunei sancțiuni în UE sau în SUA.

Provenind dintr-o familie din clasa muncitoare din nord-vestul Teheranului, Ansari a ajuns să fie figura reprezentativă a unei rețele de afaceri interne în expansiune, care include complexul de lux Iran Mall, piețe en-gros importante și banca privată Ayandeh Bank, recent dizolvată, devenind astfel unul dintre cei mai proeminenți magnați din sectorul privat al Republicii Islamice.

Familia sa s-a mutat în capitală în perioada revoluției din 1979, o perioadă în care mulți au fost atrași de promisiunile că noii lideri islamici vor redistribui averea șahului detronat, potrivit unor persoane care cunosc istoria familiei. Se spune că tatăl său s-a alăturat unui comitet de reconstrucție finanțat de biroul Liderului Suprem pentru a renova lăcașurile de cult. Această activitate l-a adus pe tatăl lui Ansari în contact cu clerici de rang înalt, inclusiv cu membri ai cercului restrâns al lui Khamenei, au spus sursele.

La sfârșitul anilor 1980, spre finalul războiului Iran-Irak, Ansari junior a fost recrutat în armată. În această perioadă, l-a întâlnit pentru prima dată pe Mojtaba Khamenei, al cărui tată era atunci președintele Iranului, potrivit unor surse.

Ansari a obținut ulterior contracte lucrative cu statul și licențe de import, trecând rapid la construcții, transporturi maritime și petrochimie – industrii care au servit drept canale pentru transferul fondurilor guvernamentale în străinătate, potrivit unor persoane.

În anii 1990 și începutul anilor 2000, Ansari era cunoscut ca un industriaș în ascensiune în Teheran. El a creat TAT Bank în 2009, care a lansat ulterior un plan de construire a Iran Mall, un centru comercial de lux, deținut de bancă. Până în 2013, o fuziune a transformat TAT în Ayandeh Bank, care s-a prăbușit în 2025 — îngropată în acuzații privind împrumuturi privilegiate și împotmolită în datorii și controverse legate de legăturile sale politice strânse cu oficialii. Persoane familiarizate cu problema au spus că Khamenei cel tânăr a avut un rol central în operațiunile băncii și în proiectul mall-ului. Ansari era acționarul principal al Ayandeh.

Ansari se întâlnea în privat cu Khamenei într-o casă din cartierul de lux Zafaraniyeh din Teheran, au spus două dintre persoane, și în multiple ocazii folosea biroul Ayandeh pentru a purta discuții confidențiale.

Pe măsură ce imperiul intern al lui Ansari se extindea, la fel se întâmpla și cu rolul său de intermediar financiar al lui Mojtaba Khamenei în străinătate, stabilind relații bancare în toată Europa și direcționând profiturile din exporturile de petrol printr-un labirint de companii din Emiratele Arabe Unite, potrivit unor persoane. O mare parte din banii din rețea au trecut prin firme non-iraniene precum Ziba Leisure Ltd., înregistrată în Saint Kitts și Nevis, Birch Ventures Ltd. și A&A Leisure Ltd., cu sediul în Insula Man, precum și prin entități din Emiratele Arabe Unite, precum Midas Oil Industries FZC și Midas Oil Trading DMCC.

Oficial, compania petrolieră națională iraniană deține controlul asupra vânzării țițeiului din țară, dar sancțiunile au împins o mare parte din comerț către canale opace care implică companii paravan, intermediari și comercianți informali, potrivit oficialilor americani și persoanelor familiarizate cu această afacere. Elitele legate de Liderul Suprem și IRGC — precum Khamenei cel tânăr — au jucat un rol central în controlul unora dintre aceste rețele, au afirmat persoanele respective.

Într-un exemplu, o firmă intermediară cu sediul în Emiratele Arabe Unite a fost utilizată pentru transferuri prin Abu Dhabi Islamic Bank PJSC către Ziba Leisure, potrivit mesajelor SWIFT văzute de Bloomberg. Documentele arată că Ziba Leisure a fost înființată în 2014, având ca directori pe Ansari și Moris Mashali, un cetățean britanic de origine iraniană. Transferul a avut loc înainte de impunerea oricăror sancțiuni împotriva lui Khamenei și Ansari.

ADIB a declarat că a funcționat sub o supraveghere strictă din partea autorităților de reglementare și că „entitățile menționate” nu sunt clienți.

În 2016, Ansari a obținut un pașaport cipriot, care i-a permis să deschidă noi conturi bancare și companii în Europa. De asemenea, acest lucru l-a ajutat să-și mascheze legăturile politice cu Iranul, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Oficialii de pe insulă au dezbătut ulterior dacă să-i revocă cetățenia, în contextul anchetei privind legăturile sale cu IRGC și cu Khamenei junior, potrivit documentelor consultate de Bloomberg.

Ministerul de Interne al țării a refuzat să comenteze dacă pașaportul cipriot al lui Ansari a fost revocat, dar a declarat că cazul este în curs de investigare.

„Ei abuzează de sistemul nostru”

Liderul suprem al Iranului conduce una dintre cele mai bogate organizații din țară, creată prin confiscarea a mii de proprietăți și active după revoluție. Denumită „Executarea ordinului imamului Khomeini”, cunoscută și sub numele de SETAD, aceasta gestionează active, participații comerciale și organizații caritabile în valoare de miliarde de dolari. Este unul dintre cele mai mari conglomerate de stat din Orientul Mijlociu, care operează în sectoare variind de la asigurări la energie și telecomunicații.

Imperiul din străinătate al fiului său este mai modest. Scopul său este mai puțin clar. Dacă acesta era destinat să servească drept rezervă pentru zile negre, în cazul în care familia ar fi fost nevoită să părăsească Iranul, atunci decizia autorităților britanice de a-l sancționa pe Ansari – și de a îngheța acele active – a complicat situația.

Bloomberg a identificat peste o duzină de proprietăți în Londra deținute de rețea. Una dintre ele, situată pe The Bishops Avenue, este pe numele lui Ansari. Celelalte sunt deținute de Birch Ventures, unde registrele UK Companies House îl indică pe Ansari ca fiind singurul beneficiar efectiv activ.

Rețeaua deține, de asemenea, hoteluri de cinci stele în capitala financiară a Germaniei — atrăgând atenția autorităților din Frankfurt — și de-a lungul coastei sud-vestice însorite a insulei Mallorca, în Spania. Un penthouse din Four Seasons Private Residences din Toronto a fost vândut în 2020 pentru 10,5 milioane de dolari canadieni (7,7 milioane de dolari americani), potrivit registrelor de proprietate, iar o secțiune a unei clădiri din capitala Franței, Paris, a fost vândută în 2023.

„Guvernul iranian încearcă să se impună” în sistemul financiar german, afirmă Nargess Eskandari-Grunberg, viceprimarul orașului Frankfurt, născut la Teheran și critic vocal al conducerii Republicii Islamice. „Ei abuzează de sistemul nostru.”

Hilton Frankfurt Gravenbruch, situat în partea de sud a orașului, dispune de un spa, un club de țară și două săli de bal. Într-o declarație prin care sărbătorea rebrandingul sub sigla Hilton în 2024, lanțul hotelier global cu sediul în SUA a subliniat istoria hotelului de a găzdui vedete internaționale și șefi de stat.

Un oficial european implicat în anchetele privind spălarea de bani afirmă că înghețarea activelor lui Ansari în Marea Britanie ar putea determina vânzarea în regim de urgență a activelor europene ale rețelei, în cazul în care UE va impune restricții.

Viceprimarul orașului Frankfurt dorește ca guvernul german să ia măsuri mai ferme: „Acest regim nu are nicio legitimitate”, afirmă Eskandari-Grunberg, în urma protestelor sângeroase. „Companiile și asociații celor aflați la putere trebuie sancționați.”