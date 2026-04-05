„Opriți-l pe Trump!” Apelul lansat de un laureat Nobel: „Acest nebun va transforma Orientul Mijlociu într-o minge de foc”

Mohamed el-Baradei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, face apel către liderii mondiali să-l oprească pe Donald Trump înainte ca acesta să transforme Orientul Mijlociu „într-o minge de foc”.

Mohamed el-Baradei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și fost director al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a lansat duminică, 5 aprilie, un apel urgent către comunitatea internațională, îndemnând liderii lumii să intervină pentru a-l opri pe președintele american Donald Trump, pe care îl cataloghează drept „nebun”.

Mohamed el-Baradei a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale în promovarea controlului nuclear, siguranței internaționale și prevenirea proliferării armelor nucleare, astfel că apelul său public la responsabilitate față de deciziile liderilor mondiali reflectă gravitatea situației actuale și riscurile imediate generate de acțiunile unilateraliste ale președintelui SUA.

În mesajul său, publicat pe X, fostul șef al AIEA s-a adresat, în limba arabă, direct guvernelor din Golf.

„Încă o dată, vă rog, faceţi tot ce vă stă în putinţă înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris Mohamed el-Baradei.

Mesajul său survine după ce Donald Trump a emis un ultimatum la adresa Iranului, oferindu-i termen până luni, 6 aprilie, pentru a încheia un acord sau pentru a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru tranzitul global al petrolului, sub amenințarea de a „dezlănțui iadul”.

În acest context, Mohamed el-Baradei și-a exprimat public indignarea și îngrijorarea distribuind încă un mesaj.

„Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a insistat el duminică, adresându-se Națiunilor Unite, guvernelor Chinei și Rusiei, Consiliului European și președintelui francez Emmanuel Macron.

Prin aceast apel, fostul director al AIEA şi laureat cu Premiul Nobel pentru Pace reamintește că intervenția rapidă și coordonată a liderilor internaționali este esențială pentru a evita o escaladare care ar putea destabiliza întreaga regiune și ar avea consecințe globale majore, afectând securitatea energetică, economia și stabilitatea politică a Orientului Mijlociu.